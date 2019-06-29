Фоторепортаж: одесити встановили рекорд з кількості людей на воді

В Одесі встановили національний рекорд з одночасного виходу в море каяків та дощок категорії SUP. Як повідомила Радіо Свобода представник Національного реєстру рекордів України Катерина Чегаринська, 29 червня цього року в море одночасно вийшло 124 людини на різних плавучих засобах. В морі вони спробували скласти якір з каяків та дощок, але цьому завадив сильний вітер.

Раніше подібний рекорд в Україні не встановлювали. Світовий рекорд з одночасного виходу на воду плавучих засобів встановлено в Челябинську (Росія) в 2017 році. Тоді на воду вийшло 844 дошки категорії SUP.

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