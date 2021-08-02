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Олімпійські ігри в Токіо – 10-й день у фото

До вашої уваги одні з найцікавіших моментів з Олімпійських ігор у Токіо в десятий день Олімпіади, 2 серпня 2021 року.
Українка Вікторія Ткачук після участі в півфінальному забігу на 400 метрів з бар&#39;єрами серед жінок на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо
1 Українка Вікторія Ткачук після участі в півфінальному забігу на 400 метрів з бар'єрами серед жінок на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо
Фінал із легкої атлетики. Суфіан Ельбаккалі з Марокко та Мохамед Тіндуфт із Марокко підкорюють дистанцію&nbsp;у 3000 метрів&nbsp; під час чоловічого забігу на Олімпійському стадіоні
2 Фінал із легкої атлетики. Суфіан Ельбаккалі з Марокко та Мохамед Тіндуфт із Марокко підкорюють дистанцію у 3000 метрів  під час чоловічого забігу на Олімпійському стадіоні
Кубинець Міджаїн Лопес Нуньєс несе свого тренера. Вони святкують &laquo;золоту&raquo; перемогу, здобуту у двобої проти грузина Якобі Каджаї у фінальному поєдинку серед чоловіків у греко-римській боротьбі вагою 130 кг
3 Кубинець Міджаїн Лопес Нуньєс несе свого тренера. Вони святкують «золоту» перемогу, здобуту у двобої проти грузина Якобі Каджаї у фінальному поєдинку серед чоловіків у греко-римській боротьбі вагою 130 кг
Китаєць Се Сіі входить у воду після завершення свого стрибка під час змагань зі стрибків у воду з 3-метрового трампліну серед чоловіків у Токійському центрі водних видів спорту&nbsp;
4 Китаєць Се Сіі входить у воду після завершення свого стрибка під час змагань зі стрибків у воду з 3-метрового трампліну серед чоловіків у Токійському центрі водних видів спорту 
Боротьба, вільний стиль, жінки 68 кг. Мімі Ніколова Христова з Болгарії в бою проти Меерім Жуманазарової з Киргизстану
5 Боротьба, вільний стиль, жінки 68 кг. Мімі Ніколова Христова з Болгарії в бою проти Меерім Жуманазарової з Киргизстану
Мілтіадіс Тентоглу з Греції виступає у фіналі стрибків у довжину серед чоловіків під час змагань з легкої атлетики&nbsp;
6 Мілтіадіс Тентоглу з Греції виступає у фіналі стрибків у довжину серед чоловіків під час змагань з легкої атлетики 
Українки&nbsp;Марта Федина та Анастасія Савчук під час попередніх змагань з художнього плавання серед жіночих дуетів&nbsp;
7 Українки Марта Федина та Анастасія Савчук під час попередніх змагань з художнього плавання серед жіночих дуетів 
Угорська центральна захисниця Петра Вамос під час жіночого гандбольного матчу між Угорщиною та Швецією&nbsp;
8 Угорська центральна захисниця Петра Вамос під час жіночого гандбольного матчу між Угорщиною та Швецією 
Зброя, сфотографована перед фінальним етапом змагань зі стрільби з гвинтівки серед чоловіків на стрільбищі Асака в районі Неріма, Токіо&nbsp;
9 Зброя, сфотографована перед фінальним етапом змагань зі стрільби з гвинтівки серед чоловіків на стрільбищі Асака в районі Неріма, Токіо 
Індонезійські спортсменки Апріані Рахайу (ліворуч) і Грейс Полі позують на бадмінтонному корті зі своїми золотими медалями
10 Індонезійські спортсменки Апріані Рахайу (ліворуч) і Грейс Полі позують на бадмінтонному корті зі своїми золотими медалями
Джессі Флемінг із Канади забиває свій перший гол з пенальті проти Адріани Франч зі Сполучених Штатів
11 Джессі Флемінг із Канади забиває свій перший гол з пенальті проти Адріани Франч зі Сполучених Штатів

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