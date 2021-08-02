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Олімпійські ігри в Токіо – 10-й день у фото
02 серпня 2021, 18:22
Радіо Свобода
До вашої уваги одні з найцікавіших моментів з Олімпійських ігор у Токіо в десятий день Олімпіади, 2 серпня 2021 року.
1
Українка Вікторія Ткачук після участі в півфінальному забігу на 400 метрів з бар'єрами серед жінок на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо
2
Фінал із легкої атлетики. Суфіан Ельбаккалі з Марокко та Мохамед Тіндуфт із Марокко підкорюють дистанцію у 3000 метрів під час чоловічого забігу на Олімпійському стадіоні
3
Кубинець Міджаїн Лопес Нуньєс несе свого тренера. Вони святкують «золоту» перемогу, здобуту у двобої проти грузина Якобі Каджаї у фінальному поєдинку серед чоловіків у греко-римській боротьбі вагою 130 кг
4
Китаєць Се Сіі входить у воду після завершення свого стрибка під час змагань зі стрибків у воду з 3-метрового трампліну серед чоловіків у Токійському центрі водних видів спорту
5
Боротьба, вільний стиль, жінки 68 кг. Мімі Ніколова Христова з Болгарії в бою проти Меерім Жуманазарової з Киргизстану
6
Мілтіадіс Тентоглу з Греції виступає у фіналі стрибків у довжину серед чоловіків під час змагань з легкої атлетики
7
Українки Марта Федина та Анастасія Савчук під час попередніх змагань з художнього плавання серед жіночих дуетів
8
Угорська центральна захисниця Петра Вамос під час жіночого гандбольного матчу між Угорщиною та Швецією
9
Зброя, сфотографована перед фінальним етапом змагань зі стрільби з гвинтівки серед чоловіків на стрільбищі Асака в районі Неріма, Токіо
10
Індонезійські спортсменки Апріані Рахайу (ліворуч) і Грейс Полі позують на бадмінтонному корті зі своїми золотими медалями
11
Джессі Флемінг із Канади забиває свій перший гол з пенальті проти Адріани Франч зі Сполучених Штатів
Олімпійські ігри в Токіо – 10-й день у фото
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