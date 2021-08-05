Доступність посилання
Перейти до основного матеріалу
Перейти до основної навігації
Перейти до пошуку
Меню
НОВИНИ
ВСЕ ЗА ДОБУ
СТАТТІ
ПОЛІТИКА
ЕКОНОМІКА
СУСПІЛЬСТВО
КУЛЬТУРА
СПОРТ
УКРАЇНА
СВІТ
ДОНБАС.РЕАЛІЇ
ВІЙНА
КОРОНАВІРУС
КИТАЙ.ВИКЛИКИ
МУЛЬТИМЕДІА
ФОТО
КРИМ
СХЕМИ
ПРОГРАМИ
СХЕМИ
ДОНБАС.РЕАЛІЇ ТБ
КРИМ.РЕАЛІЇ ТБ
СУБОТНЄ ІНТЕРВ'Ю
СВОБОДА LIVE
ІСТОРИЧНА СВОБОДА
#ВУкраїні
#ВЄВРОПІ
СВОБОДА ЗА ТИЖДЕНЬ
СПЕЦПРОЄКТИ
ЧОРНОБИЛЬ 35
#МояІсторія
РОЗКУРКУЛЕННЯ
ІНШЕ
ПОДКАСТИ
ТБ
Крим Реалії
РУС
УКР
КТАТ
ДОЛУЧАЙСЯ!
Усі сайти RFE/RL
Шукати
Шукати
Назад
Вперед
ТОП новини
Фотогалереї
Олімпійські ігри в Токіо: 13-й день у фото
05 серпня 2021, 19:44
Радіо Свобода
Найцікавіші моменти з Олімпіади в Токіо за 5 серпня 2021 року
1
Українська каратистка Анжеліка Терлюга завоювала срібну медаль на Олімпійських іграх у Токіо. 29-річна Терлюга у боротьбі за «золото» поступилася болгарській суперниці Іветі Горановій з рахунком 1:5
2
Адам Ондра з Чехії (зліва) радіє cвоїй перемозі під час фіналу чоловічого спортивного скелелазіння
3
Бій за бронзову медаль, боротьба, вільний стиль: Георгій Вангелі з Болгарії проти Нурислама Санаєва з Казахстану. Нурислам Санаєв став бронзовим призером
4
Майданчик для олімпійських змагань зі скейтбордингу в Токіо
5
Українська спортсменка Людмила Лузан фінішує третьою на 200-метровій дистанції з часом 47,034 секунди в греблі на каное-одиночці. Це перша медаль України у веслуванні на Олімпійських іграх в Токіо
6
Феліпе душ Сантуш із Бразилії кидає диск під час змагань із десятиборства
7
Індійський гравець Вівек Сагар Прасад (внизу) і німець Тобіас Костянтин Хауке борються за володіння м'ячем у матчі за бронзову медаль з хокею на траві серед чоловіків
8
Ребекка Хаазе з Німеччини готується до старту в півфіналі жіночої естафети 4 х 100 метрів
9
Плавання на відкритій воді, фінал чоловічого запливу на дистанцію в 10 кілометрів
10
Лука Дончіч (праворуч) зі Словенії пробиває м'яч повз француза Мустафу Фолля у півфінальному баскетбольному матчі серед чоловіків між Францією і Словенією
11
Спортсмени змагаються під час чоловічої велогонки
12
Португалець Педро Пабло Пічардо святкує «золоту» перемогу в фіналі з потрійного стрибка серед чоловіків, загорнувшись у прапор Португалії
Олімпійські ігри в Токіо: 13-й день у фото
Recommended
Оновлений застосунок Радіо Свобода
Нагору
XS
SM
MD
LG