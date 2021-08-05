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Олімпійські ігри в Токіо: 13-й день у фото

Найцікавіші моменти з Олімпіади в Токіо за 5 серпня 2021 року
Українська каратистка Анжеліка Терлюга завоювала срібну медаль на Олімпійських іграх у Токіо.&nbsp;29-річна Терлюга у боротьбі за &laquo;золото&raquo; поступилася болгарській суперниці Іветі Горановій з рахунком 1:5
1 Українська каратистка Анжеліка Терлюга завоювала срібну медаль на Олімпійських іграх у Токіо. 29-річна Терлюга у боротьбі за «золото» поступилася болгарській суперниці Іветі Горановій з рахунком 1:5
Адам Ондра з Чехії (зліва) радіє cвоїй перемозі під час фіналу чоловічого спортивного скелелазіння&nbsp;
2 Адам Ондра з Чехії (зліва) радіє cвоїй перемозі під час фіналу чоловічого спортивного скелелазіння 
Бій за бронзову медаль, боротьба, вільний стиль: Георгій Вангелі з Болгарії проти Нурислама Санаєва з Казахстану. Нурислам Санаєв став бронзовим призером
3 Бій за бронзову медаль, боротьба, вільний стиль: Георгій Вангелі з Болгарії проти Нурислама Санаєва з Казахстану. Нурислам Санаєв став бронзовим призером
Майданчик для олімпійських змагань зі скейтбордингу в Токіо
4 Майданчик для олімпійських змагань зі скейтбордингу в Токіо
Українська спортсменка Людмила Лузан фінішує третьою на 200-метровій дистанції з часом 47,034 секунди в греблі на каное-одиночці.&nbsp;Це перша медаль України у веслуванні на Олімпійських іграх в Токіо
5 Українська спортсменка Людмила Лузан фінішує третьою на 200-метровій дистанції з часом 47,034 секунди в греблі на каное-одиночці. Це перша медаль України у веслуванні на Олімпійських іграх в Токіо
Феліпе душ Сантуш із Бразилії кидає диск&nbsp;під час змагань із десятиборства
6 Феліпе душ Сантуш із Бразилії кидає диск під час змагань із десятиборства
Індійський гравець Вівек Сагар Прасад (внизу) і німець Тобіас Костянтин Хауке борються за володіння м&#39;ячем у матчі за бронзову медаль з хокею на траві серед чоловіків
7 Індійський гравець Вівек Сагар Прасад (внизу) і німець Тобіас Костянтин Хауке борються за володіння м'ячем у матчі за бронзову медаль з хокею на траві серед чоловіків
Ребекка Хаазе з Німеччини готується до старту в півфіналі жіночої естафети 4 х 100 метрів&nbsp;
8 Ребекка Хаазе з Німеччини готується до старту в півфіналі жіночої естафети 4 х 100 метрів 
Плавання на відкритій воді, фінал чоловічого запливу на дистанцію в 10 кілометрів
9 Плавання на відкритій воді, фінал чоловічого запливу на дистанцію в 10 кілометрів
Лука Дончіч (праворуч) зі Словенії пробиває м&#39;яч повз француза Мустафу Фолля у півфінальному баскетбольному матчі серед чоловіків між Францією і Словенією&nbsp;
10 Лука Дончіч (праворуч) зі Словенії пробиває м'яч повз француза Мустафу Фолля у півфінальному баскетбольному матчі серед чоловіків між Францією і Словенією 
Спортсмени змагаються під час чоловічої велогонки
11 Спортсмени змагаються під час чоловічої велогонки
Португалець Педро Пабло Пічардо святкує &laquo;золоту&raquo; перемогу в фіналі з потрійного стрибка серед чоловіків, загорнувшись у прапор Португалії
12 Португалець Педро Пабло Пічардо святкує «золоту» перемогу в фіналі з потрійного стрибка серед чоловіків, загорнувшись у прапор Португалії

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