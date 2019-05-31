Фоторепортаж: останній дзвоник у ліцеї імені Івана Богуна

Фотограф. Кореспондент. На Радіо Свобода працюю з лютого 2003 року. Виконую функції редактора інтернет-сайту, займаюсь мультимедіа, SEO, фотографією, пишу. Народився 1976 року в місті Калинівка Вінницької області. Закінчив механічний факультет ВДСГІ, ФІОТ КПІ, «Журналістика цифрового майбутнього» Могилянської школи журналістики. Лауреат конкурсу Lovie Awards у номінації Інтернет-відео за «​відео з йолки»​. Останнім часом багато фотографую: https://www.instagram.com/andriy.dubchak

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