Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
31 Травень 2019, Київ 19:54
Фотогалереї

Фоторепортаж: останній дзвоник у ліцеї імені Івана Богуна

31 травня 297 юнаків отримали атестати про закінчення навчального закладу і довгоочікуваний нагрудний знак випускника КВЛ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
16x9 Image

Андрій Дубчак

Фотограф. Кореспондент. На Радіо Свобода працюю з лютого 2003 року. Виконую функції редактора інтернет-сайту, займаюсь мультимедіа, SEO, фотографією, пишу. Народився 1976 року в місті Калинівка Вінницької області. Закінчив механічний факультет ВДСГІ, ФІОТ КПІ, «Журналістика цифрового майбутнього» Могилянської школи журналістики.  Лауреат конкурсу Lovie Awards у номінації Інтернет-відео за «​відео з йолки». Останнім часом багато фотографую: https://www.instagram.com/andriy.dubchak

Усі матеріали автора

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG