У Києві на алеї Героїв Небесної сотні зранку 18 лютого відбувся молебень пам’яті загиблих учасників Революції гідності.
Вісім років тому, 18 лютого 2014 року, розпочалася кульмінація Революції гідності. Віктор Янукович утік до Росії, а його силовики розстріляли беззбройних майданівців. Лише за офіційними даними, під час кількамісячних протестів у центрі Києва, які почалися із відмови президента Януковича підписати Угоду про Асоціацію з ЄС та жорстокого розгону демонстрантів, постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року.
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