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У Києві вшановують пам’ять Героїв Небесної сотні – фоторепортаж

У Києві на алеї Героїв Небесної сотні зранку 18 лютого відбувся молебень пам’яті загиблих учасників Революції гідності.

Вісім років тому, 18 лютого 2014 року, розпочалася кульмінація Революції гідності. Віктор Янукович утік до Росії, а його силовики розстріляли беззбройних майданівців. Лише за офіційними даними, під час кількамісячних протестів у центрі Києва, які почалися із відмови президента Януковича підписати Угоду про Асоціацію з ЄС та жорстокого розгону демонстрантів, постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року.

Пам&rsquo;ятні заходи зі вшанування учасників Революції гідності та Героїв Небесної сотні почалися цього тижня. День Героїв Небесної сотні &ndash; 20 лютого &ndash; встановлений указом президента у 2015 році
1 Пам’ятні заходи зі вшанування учасників Революції гідності та Героїв Небесної сотні почалися цього тижня. День Героїв Небесної сотні – 20 лютого – встановлений указом президента у 2015 році
21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону студентської акції 30 листопада і тривали до другої половини лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів &nbsp;
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21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону студентської акції 30 листопада і тривали до другої половини лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів

 
За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули &ndash; більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого до 2 березня 2014 року під час виконання службових обов&rsquo;язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків
3 За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого до 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків
Молитва за загиблими Героїв Небесної сотні
4 Молитва за загиблими Героїв Небесної сотні
Родини загиблих та учасники подій Революції гідності прийшли вшанувати пам&rsquo;ять Героїв Небесної сотні
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Родини загиблих та учасники подій Революції гідності прийшли вшанувати пам’ять Героїв Небесної сотні
Зранку 18 лютого 2014 року протестувальники організували ходу до Верховної Ради України, яка отримала назву &laquo;Мирний наступ&raquo;
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Зранку 18 лютого 2014 року протестувальники організували ходу до Верховної Ради України, яка отримала назву «Мирний наступ»
Учасники ходи вимагали від представників влади, за їхніми словами, &laquo;рішень для виходу з кризи і врегулювання ситуації в країні та обмеження повноважень президента України&raquo;
7 Учасники ходи вимагали від представників влади, за їхніми словами, «рішень для виходу з кризи і врегулювання ситуації в країні та обмеження повноважень президента України»
В пам&rsquo;ять про загиблих звучить &laquo;дзвін Гідності&raquo;
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В пам’ять про загиблих звучить «дзвін Гідності»
18 лютого 2014 року силовики, які погодилися виконати злочинні накази тогочасного керівництва, спільно з так званими &laquo;тітушками&raquo;, вдалися до жорстокого насилля, застосовуючи холодну і вогнепальну зброю.
9 18 лютого 2014 року силовики, які погодилися виконати злочинні накази тогочасного керівництва, спільно з так званими «тітушками», вдалися до жорстокого насилля, застосовуючи холодну і вогнепальну зброю.
Чоловік запалює лампадку біля Меморіалу Небесної сотні&nbsp;
10 Чоловік запалює лампадку біля Меморіалу Небесної сотні 
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17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності ключовим моментом українського державотворення, та закликала розслідувати злочини проти її учасників
12 17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності ключовим моментом українського державотворення, та закликала розслідувати злочини проти її учасників
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В результаті зіткнень 18 лютого загинуло 18 активістів, 500 &ndash; були поранені
14 В результаті зіткнень 18 лютого загинуло 18 активістів, 500 – були поранені
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Після поминальної молитви діти й активісти на алеї Небесної Сотні розвісили білих ангелів в пам&#39;ять загиблих Героїв
16 Після поминальної молитви діти й активісти на алеї Небесної Сотні розвісили білих ангелів в пам'ять загиблих Героїв
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20 лютого у Києві на алеї Героїв Небесної сотні традиційно запалять &laquo;Промені гідності&raquo;
19 20 лютого у Києві на алеї Героїв Небесної сотні традиційно запалять «Промені гідності»
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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