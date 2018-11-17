День Оксамитової революції у Празі відзначили з прапором України та написом на банері «Око за око, крім[інал] за Крим» – фотогалерея

6 «Я тримаю прапор України, тому що, на мою думку, Україна є частиною Європи так само, як і ми. І те, що її окупують росіяни – це жахливо. Я хочу підтримати Україну. Якщо Росія змогла окупувати Україну, то ми наступні в черзі. Путін повторює історію. Я дуже добре пам’ятаю 1968 рік. Росіяни своєю присутністю пригнічували наші життя. Не можна допустити щоб усе повторилося», – учасниця акції