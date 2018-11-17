День Оксамитової революції у Празі відзначили з прапором України та написом на банері «Око за око, крім[інал] за Крим» – фотогалерея

У центрі чеської столиці Праги 17 листопада під час відзначення річниці Оксамитової революції 1989 року учасники активістської групи «Капутін» розгорнули прапор України. Таким чином активісти нагадали про обмеження демократичних свобод, які втілює кремлівська влада не лише на окупованих територіях України, але і в Чехії. Напис на одному з плакатів, які тримають активісти: «Око за око, крім [кримінал] за Крим». Відзначення Оксамитової революції активісти поєднали із протестом проти прем’єр-міністра країни Андрія Бабіша, якого закликають піти у відставку через політичний скандал. Нещодавно стало відомо, що його син, Андрій Бабіш-молодший, певний час перебував у анексованому Росією Криму. Тепер йому загрожує заборона на в'їзд в Україну та штраф за незаконний перетин кордону, повідомив 16 листопада проекту Радіо Свобода Крим.Реалії помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян
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