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17 Листопад 2018, Київ 21:15
Фотогалереї

День Оксамитової революції у Празі відзначили з прапором України та написом на банері «Око за око, крім[інал] за Крим» – фотогалерея

У центрі чеської столиці Праги 17 листопада під час відзначення річниці Оксамитової революції 1989 року учасники активістської групи «Капутін» розгорнули прапор України. Таким чином активісти нагадали про обмеження демократичних свобод, які втілює кремлівська влада не лише на окупованих територіях України, але і в Чехії. Напис на одному з плакатів, які тримають активісти: «Око за око, крім [кримінал] за Крим». Відзначення Оксамитової революції активісти поєднали із протестом проти прем’єр-міністра країни Андрія Бабіша, якого закликають піти у відставку через політичний скандал. Нещодавно стало відомо, що його син, Андрій Бабіш-молодший, певний час перебував у анексованому Росією Криму. Тепер йому загрожує заборона на в'їзд в Україну та штраф за незаконний перетин кордону, повідомив 16 листопада проекту Радіо Свобода Крим.Реалії помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян
Напис на банері: &laquo;Око за око, крім[інал] за Крим. Обережно, хоче бути й нашим татом!&raquo;
1 Напис на банері: «Око за око, крім[інал] за Крим. Обережно, хоче бути й нашим татом!»
У Празі до дня Оксамитової революції розгорнули прапор України
2 У Празі до дня Оксамитової революції розгорнули прапор України
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&laquo;Я тримаю прапор України, тому що, на мою думку, Україна є частиною Європи так само, як і ми. І те, що її окупують росіяни &ndash; це жахливо. Я хочу підтримати Україну. Якщо Росія змогла окупувати Україну, то ми наступні в черзі. Путін повторює історію. Я дуже добре пам&rsquo;ятаю 1968 рік. Росіяни своєю присутністю пригнічували наші життя. Не можна допустити щоб усе повторилося&raquo;, &ndash; учасниця акції
6 «Я тримаю прапор України, тому що, на мою думку, Україна є частиною Європи так само, як і ми. І те, що її окупують росіяни – це жахливо. Я хочу підтримати Україну. Якщо Росія змогла окупувати Україну, то ми наступні в черзі. Путін повторює історію. Я дуже добре пам’ятаю 1968 рік. Росіяни своєю присутністю пригнічували наші життя. Не можна допустити щоб усе повторилося», – учасниця акції
Чеські громадяни біля резиденції президента у Празькому граді у Празі
7 Чеські громадяни біля резиденції президента у Празькому граді у Празі
Сатиричний плакат із зображенням президента Мілоша Земана і прем&rsquo;єра Андрея Бабіша
8 Сатиричний плакат із зображенням президента Мілоша Земана і прем’єра Андрея Бабіша
Напис на банері: &laquo;Стоп тоталітаризму&raquo;, &laquo;Стоп Бабишу&raquo;, &laquo;Стоп Земанові&raquo;
9 Напис на банері: «Стоп тоталітаризму», «Стоп Бабишу», «Стоп Земанові»

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