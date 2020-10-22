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22 жовтня 2020, Київ 07:49
Фотогалереї

Протестний Таїланд: вже понад тиждень десятки тисяч людей мітингують у Бангкоку (фотогалерея)

Вже понад тиждень у столиці Таїланду, Бангкоку, десятки тисяч людей виходять на протест. 14 жовтня протестувальники зібралися біля Монумента демократії і рушили ходою до Будинку уряду Таїланду в Бангкоку, вимагаючи відставки прем'єр-міністра​ країни Прают Чан-Оча та обмеження повноважень короля.

15 жовтня в країні запровадили режим надзвичайного стану, що забороняє збори групами більше ніж п'ять осіб. Представники поліції почали розгін протестувальників, затримали десятки активістів та лідерів протесту. У день мітингувальники також зіткнулися з кортежем членів королівської родини, який проїжджав повз мітинг у Бангкоку. Людей відтіснили від дороги працівники поліції.

Прихильники монархії, одягнені у футболки королівського жовтого кольору, організували в столиці альтернативні акції, деякі активісти знімали на відео жорстокі напади на продемократичних протестувальників.

Організатори продемократичних мітингів пообіцяли проводити подібні заходи щодня, поки уряд не виконає їхні вимоги. Для Таїланду заклики протестувальників до реформи, зміни повноважень короля є особливо чутливими, критика монархії в країні карається тривалими термінами ув'язнення.
Поліція Бангкоку намагається розділити продемократичних протестувальників і роялістів, одягнених у жовті футболки, під час зіткнень, 21 жовтня
1 Поліція Бангкоку намагається розділити продемократичних протестувальників і роялістів, одягнених у жовті футболки, під час зіткнень, 21 жовтня
Роялісти тримають світлини короля Таїланду Маха Ваджіралонгкорна і королеви Сутіди на акції поблизу Королівської площі в Бангкоку. Фото від 14 жовтня. Деякі очевидці звинувачують уряд у маскуванні працівників поліції під демонстрантів-роялістів
2 Роялісти тримають світлини короля Таїланду Маха Ваджіралонгкорна і королеви Сутіди на акції поблизу Королівської площі в Бангкоку. Фото від 14 жовтня. Деякі очевидці звинувачують уряд у маскуванні працівників поліції під демонстрантів-роялістів
Учасниця продемократичного мітингу вітається піднятими догори трьома пальцями. Вважається, що на цей жест тайських протестувальників надихнула серія фільмів &laquo;Голодні ігри&raquo;, в яких він використовується як символ єдності і непокори
3 Учасниця продемократичного мітингу вітається піднятими догори трьома пальцями. Вважається, що на цей жест тайських протестувальників надихнула серія фільмів «Голодні ігри», в яких він використовується як символ єдності і непокори
Працівники поліції утворили ланцюг, щоб cтримувати кількатисячний потік учасників продемократичної ходи. Бангкок, Таїланд, 21 жовтня&nbsp;
4 Працівники поліції утворили ланцюг, щоб cтримувати кількатисячний потік учасників продемократичної ходи. Бангкок, Таїланд, 21 жовтня 
Напис на плакаті:&nbsp;&laquo;2020 &ndash; поганий рік, але ця політика ще гірша&raquo;
5 Напис на плакаті: «2020 – поганий рік, але ця політика ще гірша»
Під час антиурядового протесту, 18 жовтня
6 Під час антиурядового протесту, 18 жовтня
18 жовтня у фото-об&#39;єктиви також потрапив активіст із плакатом: &laquo;Нас більше не засліплює риторика ваших піар-служб&raquo;
7 18 жовтня у фото-об'єктиви також потрапив активіст із плакатом: «Нас більше не засліплює риторика ваших піар-служб»
Портрет літнього чоловіка, який вийшов на антиурядовий пікет 15 жовтня у Бангкоку
8 Портрет літнього чоловіка, який вийшов на антиурядовий пікет 15 жовтня у Бангкоку
Демонстранти, які виступають за демократію, салютують трьома пальцями під час ходи до Будинку уряду в Бангкоку, 21 жовтня
9 Демонстранти, які виступають за демократію, салютують трьома пальцями під час ходи до Будинку уряду в Бангкоку, 21 жовтня
Ця активістка пофарбувалася у блакитний колір та лягла посеред дороги. Таким чином вона висловлює свою приналежність саме до продемократичних мітингувальників, тоді як колір протестувальників-роялістів &ndash; жовтий. Фото від 17 жовтня
10 Ця активістка пофарбувалася у блакитний колір та лягла посеред дороги. Таким чином вона висловлює свою приналежність саме до продемократичних мітингувальників, тоді як колір протестувальників-роялістів – жовтий. Фото від 17 жовтня
21 жовтня на вулиці Бангкоку, на знак підтримки демократичних змін у Таїланді, вийшли десятки тисяч людей&nbsp;
11 21 жовтня на вулиці Бангкоку, на знак підтримки демократичних змін у Таїланді, вийшли десятки тисяч людей 
Під час антиурядового протесту 18 жовтня, ввечері, активісти увімкнули ліхтарики на смартфонах
12 Під час антиурядового протесту 18 жовтня, ввечері, активісти увімкнули ліхтарики на смартфонах

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