Вже понад тиждень у столиці Таїланду, Бангкоку, десятки тисяч людей виходять на протест. 14 жовтня протестувальники зібралися біля Монумента демократії і рушили ходою до Будинку уряду Таїланду в Бангкоку, вимагаючи відставки прем'єр-міністра​ країни Прают Чан-Оча та обмеження повноважень короля.15 жовтня в країні запровадили режим надзвичайного стану, що забороняє збори групами більше ніж п'ять осіб. Представники поліції почали розгін протестувальників, затримали десятки активістів та лідерів протесту. У день мітингувальники також зіткнулися з кортежем членів королівської родини, який проїжджав повз мітинг у Бангкоку. Людей відтіснили від дороги працівники поліції.Прихильники монархії, одягнені у футболки королівського жовтого кольору, організували в столиці альтернативні акції, деякі активісти знімали на відео жорстокі напади на продемократичних протестувальників.Організатори продемократичних мітингів пообіцяли проводити подібні заходи щодня, поки уряд не виконає їхні вимоги. Для Таїланду заклики протестувальників до реформи, зміни повноважень короля є особливо чутливими, критика монархії в країні карається тривалими термінами ув'язнення.