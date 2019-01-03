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03 Січень 2019, Київ 20:07
Фотогалереї

Мільйони жінок в Індії утворили 620-кілометровий живий ланцюг на підтримку гендерної рівності – фото

В індійському штаті Керала почалися протести через відвідування жінками храму Сабарімала, одного з найбільших місць паломництва індуїстів. Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону протестувальників у столиці штату Тируванантапурамі. 1 січня вперше за кілька століть двом жінкам вдалося увійти в храм і помолитися. Того ж дня в Індії жінки вишикувалися в живий ланцюг завдовжки 620 кілометрів. Так вони виступили на підтримку гендерної рівності. За оцінками влади, в акції взяли участь понад п’ять мільйонів людей. Тривалий час жінкам у віці від 10 до 50 років забороняли вхід у храм Сабарімала. У вересні Верховний суд Індії офіційно зняв заборону, але всіх жінок, які намагалися увійти в храм, паломники-чоловіки закидали камінням і палицями.
Втручання поліції під час спроби зірвати представниками Сабарімала Карма Саміті святкову зустріч після того, як дві жінки увійшли до храму Сабарімала, Кочі, Індія, 2 січня 2019 року &nbsp;
1 Втручання поліції під час спроби зірвати представниками Сабарімала Карма Саміті святкову зустріч після того, як дві жінки увійшли до храму Сабарімала, Кочі, Індія, 2 січня 2019 року

 
Протестувальники блокують рух та викрикують гасла в Тируванантапурамі,&nbsp;Керала, Індія, 2 січня 2019 року &nbsp;
2 Протестувальники блокують рух та викрикують гасла в Тируванантапурамі, Керала, Індія, 2 січня 2019 року
 
Автовокзал після того, як автобусні розклади були скасовані під час загального страйку в столиці штату Тируванантапурамі, Керала, Індія, 3 січня 2019 року &nbsp;
3 Автовокзал після того, як автобусні розклади були скасовані під час загального страйку в столиці штату Тируванантапурамі, Керала, Індія, 3 січня 2019 року
 
Активісти опозиційної партії &laquo;Конгрес&raquo; спалюють опудало головного міністра Пінараї Віхаяна&nbsp;в Тируванантапурамі, Керала, Індія, 2 січня 2019 року &nbsp;
4 Активісти опозиційної партії «Конгрес» спалюють опудало головного міністра Пінараї Віхаяна в Тируванантапурамі, Керала, Індія, 2 січня 2019 року

 
Індуси виконують релігійні пісні під час протестів&nbsp;через відвідування жінками храму Сабарімала, одного з найбільших місць паломництва індуїстів, Тируванантапурам, Керала, Індія, 2 січня 2019 року &nbsp;
5 Індуси виконують релігійні пісні під час протестів через відвідування жінками храму Сабарімала, одного з найбільших місць паломництва індуїстів, Тируванантапурам, Керала, Індія, 2 січня 2019 року


 
Поліцейські вишукувалися біля державного секретаріату, Тируванантапурам, Керала, Індія, 2 січня 2019 року &nbsp;
6 Поліцейські вишукувалися біля державного секретаріату, Тируванантапурам, Керала, Індія, 2 січня 2019 року
 
Поліцейські розганяють членів студентського союзу Керали, студентського крила опозиційної партії &laquo;Конгрес&raquo;, під час протестів у Кочі, Індія, 2 січня 2019 року &nbsp;
7 Поліцейські розганяють членів студентського союзу Керали, студентського крила опозиційної партії «Конгрес», під час протестів у Кочі, Індія, 2 січня 2019 року
 
Протестувальники тримають портрет індуїстського божества Айяппа, Кочі, Індія, 2 січня 2019 року &nbsp;
8 Протестувальники тримають портрет індуїстського божества Айяппа, Кочі, Індія, 2 січня 2019 року

 
Черга до храму Сабарімала в Кералі, Індія, 2 січня 2019 року &nbsp;
9 Черга до храму Сабарімала в Кералі, Індія, 2 січня 2019 року

 
Жінки вишикувалися в живий ланцюг в Кочі, 1 січня 2019 року &nbsp;
10 Жінки вишикувалися в живий ланцюг в Кочі, 1 січня 2019 року
 
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Дві жінки Бінду Амніні та Канака Дурга у супроводі поліції&nbsp;після того, як вони спробували увійти до храму Сабарімала, Керала, Індія, 24 грудня 2018 року &nbsp;
12 Дві жінки Бінду Амніні та Канака Дурга у супроводі поліції після того, як вони спробували увійти до храму Сабарімала, Керала, Індія, 24 грудня 2018 року


 

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