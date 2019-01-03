Мільйони жінок в Індії утворили 620-кілометровий живий ланцюг на підтримку гендерної рівності – фото

В індійському штаті Керала почалися протести через відвідування жінками храму Сабарімала, одного з найбільших місць паломництва індуїстів. Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону протестувальників у столиці штату Тируванантапурамі. 1 січня вперше за кілька століть двом жінкам вдалося увійти в храм і помолитися. Того ж дня в Індії жінки вишикувалися в живий ланцюг завдовжки 620 кілометрів. Так вони виступили на підтримку гендерної рівності. За оцінками влади, в акції взяли участь понад п’ять мільйонів людей. Тривалий час жінкам у віці від 10 до 50 років забороняли вхід у храм Сабарімала. У вересні Верховний суд Індії офіційно зняв заборону, але всіх жінок, які намагалися увійти в храм, паломники-чоловіки закидали камінням і палицями.

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