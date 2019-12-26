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26 грудня 2019, Київ 15:23
Фотогалереї

Уперше за 33 роки у відселеному місті Прип'ять встановили новорічну ялинку – фотогалерея

Першу за 33 роки новорічну ялинку встановили на центральній площі Прип’яті –міста, яке було повністю виселене після вибуху реактора ЧАЕС 26 квітня 1986 року.
Встановлення ялинки організували туристичні оператори, які спеціалізуються на подорожах Чорнобильською зоною.

Замість звичних новорічних іграшок та гірлянд ялинку прикрасили старими годинниками та світлинами. На тих фотографіях – жителі Прип’яті та саме місто до Чорнобильської катастрофи.
Світлини на новорічній ялинці Прип'яті розвісили люди, які колись жили у цьому місті.

25 грудня, на Різдво, до Прип&#39;яті у Зону відчуження приїхали 18 колишніх жителів цього виселеного міста, щоб прикрасити новорічну ялинку, встановлену тут уперше за останні 33 роки.
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25 грудня, на Різдво, до Прип'яті у Зону відчуження приїхали 18 колишніх жителів цього виселеного міста, щоб прикрасити новорічну ялинку, встановлену тут уперше за останні 33 роки.
Ялинку висотою майже чотири метри прикрасили архівними&nbsp;фотографіями, зробленими в&nbsp;Прип&rsquo;яті до 1986 року, а також старими годинниками і ялинковими прикрасами.
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Ялинку висотою майже чотири метри прикрасили архівними фотографіями, зробленими в Прип’яті до 1986 року, а також старими годинниками і ялинковими прикрасами.
Мета акції &ndash; меморіалізація цього міста-привида та ще 16 об&#39;єктів Чорнобильської зони відчуження.&nbsp;
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Мета акції – меморіалізація цього міста-привида та ще 16 об'єктів Чорнобильської зони відчуження. 
В&#39;їзд до відселеного міста. Колишні жителі Прип&#39;яті &ndash; Віктор та Надія Жинкіни. Віктор працював на&nbsp;​Чорнобильській АЕС.
4 В'їзд до відселеного міста. Колишні жителі Прип'яті – Віктор та Надія Жинкіни. Віктор працював на ​Чорнобильській АЕС.
Світлина на ялинці у Прип&#39;яті
5 Світлина на ялинці у Прип'яті
Колишня жителька Прип&rsquo;яті&nbsp;Олена Панцюк знімає відео для своїх однокласників поруч ялинки на площі&nbsp;&laquo;міста-привиду&raquo; &nbsp;
6 Колишня жителька Прип’яті Олена Панцюк знімає відео для своїх однокласників поруч ялинки на площі «міста-привиду»

 
За словами організаторів &ndash; представників &laquo;Асоціації Чорнобильських туроператорів&raquo; &ndash; вони хотіли б привернути увагу до процесу музеєфікації та надання охоронного статусу об&rsquo;єктам Чорнобильської зони відчуження, зокрема &ndash; до збереження міста Прип&rsquo;ять, яке планують зробити музеєм та пам&rsquo;яткою матеріальної спадщини ЮНЕСКО.
7 За словами організаторів – представників «Асоціації Чорнобильських туроператорів» – вони хотіли б привернути увагу до процесу музеєфікації та надання охоронного статусу об’єктам Чорнобильської зони відчуження, зокрема – до збереження міста Прип’ять, яке планують зробити музеєм та пам’яткою матеріальної спадщини ЮНЕСКО.
Дар&#39;я&nbsp;Дударенко прикріпляє сімейне фото на встановленій&nbsp;новорічній&nbsp;ялинці.&nbsp;Дар&#39;я​ народилася в січні 1986 року в Прип&#39;яті.&nbsp;
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Дар'я Дударенко прикріпляє сімейне фото на встановленій новорічній ялинці. Дар'я​ народилася в січні 1986 року в Прип'яті. 
Старі фотографії &laquo;міста-привида&raquo;
9 Старі фотографії «міста-привида»
Олексій Бреус, колишній житель Прип&rsquo;яті, інженер на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС та ліквідатор
10 Олексій Бреус, колишній житель Прип’яті, інженер на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС та ліквідатор
&nbsp;Колишні жителі міста на головній площі&nbsp;&laquo;міста-привида&raquo; Прип&rsquo;яті &nbsp;
11  Колишні жителі міста на головній площі «міста-привида» Прип’яті
 
Колишній житель Олександр Демидов чіпляє фотографії на ялинку, встановлену на центральній площі Прип&#39;яті. Олександр був&nbsp;​​диск-жокеєм у будинку культури &laquo;Енергетик&raquo;.
12 Колишній житель Олександр Демидов чіпляє фотографії на ялинку, встановлену на центральній площі Прип'яті. Олександр був ​​диск-жокеєм у будинку культури «Енергетик».
Вісімнадцять колишніх мешканців Прип&#39;яті, які не були в рідному місті багато років, прикрасили новорічну ялинку своїми сімейними фотографіями, зробленими у Прип&rsquo;яті ​​до 26 квітня 1986 року. Ялинку встановили на площі міста-привида уперше за останні 33 роки.
13 Вісімнадцять колишніх мешканців Прип'яті, які не були в рідному місті багато років, прикрасили новорічну ялинку своїми сімейними фотографіями, зробленими у Прип’яті ​​до 26 квітня 1986 року. Ялинку встановили на площі міста-привида уперше за останні 33 роки.
Прип&#39;ять &ndash; повністю виселене місто після аварії на ЧАЕС
14 Прип'ять – повністю виселене місто після аварії на ЧАЕС
&laquo;Асоціація Чорнобильських туроператорів&raquo; спільно з адміністрацією зони відчуження готує пакет документів для надання відселеному місту Прип&rsquo;ять статусу &laquo;музею&raquo;, пам&rsquo;ятки українського значення та пам&rsquo;ятки ЮНЕСКО.
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«Асоціація Чорнобильських туроператорів» спільно з адміністрацією зони відчуження готує пакет документів для надання відселеному місту Прип’ять статусу «музею», пам’ятки українського значення та пам’ятки ЮНЕСКО.

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