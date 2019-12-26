Уперше за 33 роки у відселеному місті Прип'ять встановили новорічну ялинку – фотогалерея

Першу за 33 роки новорічну ялинку встановили на центральній площі Прип’яті –міста, яке було повністю виселене після вибуху реактора ЧАЕС 26 квітня 1986 року.

Встановлення ялинки організували туристичні оператори, які спеціалізуються на подорожах Чорнобильською зоною.

Замість звичних новорічних іграшок та гірлянд ялинку прикрасили старими годинниками та світлинами. На тих фотографіях – жителі Прип’яті та саме місто до Чорнобильської катастрофи.

Світлини на новорічній ялинці Прип'яті розвісили люди, які колись жили у цьому місті.