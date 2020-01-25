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25 січня 2020, Київ 21:34
Фотогалереї

Завод «Арсенал» у Києві брали штурмом: реконструкція бою у 15 фото

У Києві, 25 січня, на Арсенальній площі, військово-історичний клуб «Повстанець» показав киянам історичну реконструкцію бою військ УНР проти більшовиків на заводі «Арсенал». Їхніми супротивниками (більшовиками) були представники іншого такого клубу «Заколотники».

По закінченню реконструкції від Арсенальної площі до Аскольдової могили пройшов смолоскиповий марш до Дня пам'яті Героїв Крут.
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