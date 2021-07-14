Архів національної пам'яті (повна офіційна назва якого – Галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті (ГДА УІНП)) святкував свою першу річницю в бруталістській будівлі по вулиці Пухівській на Троєщині без ремонту і «без свого архіву, як такого».



Установа має стати найбільшим та найсучаснішим архівом не лише в Україні, а й у Центрально-Східній Європі. За умови достатнього фінансування, архів мав би розпочати свою повноцінну роботу в 2025–2026 роках.



Директор ГДА УІНП Ігор Кулик сформулював мету установи так: «Забезпечити в одному місці доступ до оригіналів справ з інформацією репресивних органів – увесь масив історичних даних за 1917–1991 роки від усіх силових органів, які ще досі зберігають документи неіснуючої держав...»