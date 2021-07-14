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Архів національної пам'яті України наразі без «власної будівлі» (фоторепортаж)

Архів національної пам'яті (повна офіційна назва якого – Галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті (ГДА УІНП)) святкував свою першу річницю в бруталістській будівлі по вулиці Пухівській на Троєщині без ремонту і «без свого архіву, як такого».

Установа має стати найбільшим та найсучаснішим архівом не лише в Україні, а й у Центрально-Східній Європі. За умови достатнього фінансування, архів мав би розпочати свою повноцінну роботу в 2025–2026 роках.

Директор ГДА УІНП Ігор Кулик сформулював мету установи так: «Забезпечити в одному місці доступ до оригіналів справ з інформацією репресивних органів – увесь масив історичних даних за 1917–1991 роки від усіх силових органів, які ще досі зберігають документи неіснуючої держав...»
У червні 2019 року Архів національної пам&#39;яті отримав для реконструкції корпус Банкнотно-монетного двору Національного банку України. Це &ndash; Троєщина, Пухівська, 7 (околиця Києва). Будівлю спроєктували в радянські часи як завод, але вона простояла порожньою понад 30 років і нині потребує заміни інженерних мереж, даху та утеплення
1 У червні 2019 року Архів національної пам'яті отримав для реконструкції корпус Банкнотно-монетного двору Національного банку України. Це – Троєщина, Пухівська, 7 (околиця Києва). Будівлю спроєктували в радянські часи як завод, але вона простояла порожньою понад 30 років і нині потребує заміни інженерних мереж, даху та утеплення
Команда архіву взялася переплановувати приміщення саме під архів &ndash; із мобільними стелажами в архівосховищах, відповідними системами клімат-контролю, пожежного захисту, open space для відвідувачів тощо. Спільно з архітекторами за пів року зробили всю підготовчу роботу: переоформили будівлю на архів, зібрали всі вихідні дані для подальшої реконструкції, розробили проєктну документацію та отримали позитивний експертний висновок &nbsp;
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Команда архіву взялася переплановувати приміщення саме під архів – із мобільними стелажами в архівосховищах, відповідними системами клімат-контролю, пожежного захисту, open space для відвідувачів тощо. Спільно з архітекторами за пів року зробили всю підготовчу роботу: переоформили будівлю на архів, зібрали всі вихідні дані для подальшої реконструкції, розробили проєктну документацію та отримали позитивний експертний висновок

 
На аркушах документів постала будівля, в якій втілені всі новітні напрацювання в галузі будівництва та архівної сфери. Це результат вивчення досвіду аналогічних закордонних архівів Польщі, Угорщини, Німеччини, Чехії. Вже у березні 2020 року архів отримав &laquo;добро&raquo; від будівельників та архітекторів на те, щоб це приміщення перенести з планів на папері до реальної будівлі
3 На аркушах документів постала будівля, в якій втілені всі новітні напрацювання в галузі будівництва та архівної сфери. Це результат вивчення досвіду аналогічних закордонних архівів Польщі, Угорщини, Німеччини, Чехії. Вже у березні 2020 року архів отримав «добро» від будівельників та архітекторів на те, щоб це приміщення перенести з планів на папері до реальної будівлі
Загальна вартість реконструкції архіву становить 686 мільйонів гривень, з яких будівельні роботи &ndash; це лише 407 мільйонів гривень. Натомість, ще 243 мільйони необхідно на відповідне устаткування: мобільні стелажі, архівні коробки, системи клімат-контролю, обладнання для лабораторій з оцифрування та реставрації тощо
4 Загальна вартість реконструкції архіву становить 686 мільйонів гривень, з яких будівельні роботи – це лише 407 мільйонів гривень. Натомість, ще 243 мільйони необхідно на відповідне устаткування: мобільні стелажі, архівні коробки, системи клімат-контролю, обладнання для лабораторій з оцифрування та реставрації тощо
Директор Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам&rsquo;яті&nbsp;Ігор Кулик сформулював мету установи так: &laquo;Забезпечити в одному місці доступ до оригіналів справ з інформацією репресивних органів&nbsp;&ndash; увесь масив історичних даних за 1917&ndash;1991 роки від усіх силових органів, які ще досі зберігають документи неіснуючої держави. Зокрема таких, як: Служба безпеки, Служба зовнішньої розвідки, Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, органи прокуратури та суди&raquo;
5 Директор Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті Ігор Кулик сформулював мету установи так: «Забезпечити в одному місці доступ до оригіналів справ з інформацією репресивних органів – увесь масив історичних даних за 1917–1991 роки від усіх силових органів, які ще досі зберігають документи неіснуючої держави. Зокрема таких, як: Служба безпеки, Служба зовнішньої розвідки, Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, органи прокуратури та суди»
&laquo;За нашими розрахунками, він налічуватиме чотири мільйони справ, які зберігатимуться у 32&nbsp;сховищах оновленого архіву. І ми хочемо, щоб всі наші відвідувачі &ndash; студенти, історики, родичі репресованих&nbsp;&ndash; могли вивчати їх без зайвої бюрократії&raquo;, &ndash; зазначає Ігор Кулик
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«За нашими розрахунками, він налічуватиме чотири мільйони справ, які зберігатимуться у 32 сховищах оновленого архіву. І ми хочемо, щоб всі наші відвідувачі – студенти, історики, родичі репресованих – могли вивчати їх без зайвої бюрократії», – зазначає Ігор Кулик
Через пандемію коронавірусу, Верховна Рада у квітні 2020 року вилучила всі кошти, передбачені на реконструкцію приміщень&nbsp;архіву національної пам&#39;яті&nbsp;&ndash;&nbsp;в сумі&nbsp;57,6 мільйона гривень. Окрім того, архів скасував вже оголошений тендер на пошук генерального підрядника будівництва
7 Через пандемію коронавірусу, Верховна Рада у квітні 2020 року вилучила всі кошти, передбачені на реконструкцію приміщень архіву національної пам'яті – в сумі 57,6 мільйона гривень. Окрім того, архів скасував вже оголошений тендер на пошук генерального підрядника будівництва
У бюджеті України на 2021 рік Галузевий державний архів Українського інституту національної пам&rsquo;яті вже вкотре не отримав фінансування на реконструкцію
8 У бюджеті України на 2021 рік Галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті вже вкотре не отримав фінансування на реконструкцію
Наразі архів не діє, команда архіву проводить екскурсії для зацікавлених в архівній справі
9 Наразі архів не діє, команда архіву проводить екскурсії для зацікавлених в архівній справі
На сьогодні будівля архіву виглядає так
10 На сьогодні будівля архіву виглядає так
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Коридори Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам&#39;яті&nbsp;
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Коридори Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті 
Найбільший та найсучасніший архів не лише в Україні, а й у Центрально-Східній Європі, зможе розпочати свою повноцінну роботу вже через декілька років &nbsp;
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Найбільший та найсучасніший архів не лише в Україні, а й у Центрально-Східній Європі, зможе розпочати свою повноцінну роботу вже через декілька років

 
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За умови достатнього фінансування, архів мав би розпочати свою повноцінну роботу в 2025&ndash;2026 роках
15 За умови достатнього фінансування, архів мав би розпочати свою повноцінну роботу в 2025–2026 роках
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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