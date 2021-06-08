Румунія: вуличне мистецтво Бухаресту у фото

Вуличне мистецтво – звичне явище в Румунії. Все більше місцевих і зарубіжних художників використовують порожні стіни й покинуті будівлі як полотна. Кольорові фрески і графіті стали туристичними пам’ятками, де художники демонструють своє мистецьке бачення і підвищують обізнаність із соціальними й політичними проблемами.
Проект «Un-Hidden Street Art In Romania» прагне привернути увагу громадськості до цих робіт. На цій карті можна переглянути різні мурали й інші твори мистецтва.
Проект «Un-Hidden Street Art In Romania» прагне привернути увагу громадськості до цих робіт. На цій карті можна переглянути різні мурали й інші твори мистецтва.