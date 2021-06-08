Румунія: вуличне мистецтво Бухаресту у фото

1 Стрит-арт на вході до літнього театру Capitol вуличного художника Квадратного Кота (Александру Чуботарю). Він є одним із найвідоміших вуличних художників у Румунії і використовує свої роботи, щоб привернути увагу до важливих будівель. Літній театр Capitol у Бухаресті був побудований на початку 20-го століття і класифікується як історична пам’ятка