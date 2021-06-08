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08 червня 2021, Київ 22:24
Фотогалереї

Румунія: вуличне мистецтво Бухаресту у фото

Вуличне мистецтво – звичне явище в Румунії. Все більше місцевих і зарубіжних художників використовують порожні стіни й покинуті будівлі як полотна. Кольорові фрески і графіті стали туристичними пам’ятками, де художники демонструють своє мистецьке бачення і підвищують обізнаність із соціальними й політичними проблемами.

Проект «Un-Hidden Street Art In Romania» прагне привернути увагу громадськості до цих робіт. На цій карті можна переглянути різні мурали й інші твори мистецтва.
Стрит-арт на вході до літнього театру Capitol вуличного художника Квадратного Кота (Александру Чуботарю). Він є одним із найвідоміших вуличних художників у Румунії і використовує свої роботи, щоб привернути увагу до важливих будівель. Літній театр Capitol у Бухаресті був побудований на початку 20-го століття і класифікується як історична пам&rsquo;ятка
1 Стрит-арт на вході до літнього театру Capitol вуличного художника Квадратного Кота (Александру Чуботарю). Він є одним із найвідоміших вуличних художників у Румунії і використовує свої роботи, щоб привернути увагу до важливих будівель. Літній театр Capitol у Бухаресті був побудований на початку 20-го століття і класифікується як історична пам’ятка
Akacorleone &ndash; португальський художник-візуаліст, відомий своїм використанням вишуканих кольорів, типографіки, персонажів і форм, які він змішує для створення оригінальних композицій
2 Akacorleone – португальський художник-візуаліст, відомий своїм використанням вишуканих кольорів, типографіки, персонажів і форм, які він змішує для створення оригінальних композицій
Вуличне мистецтво Джейса (J.Ace) є частиною кампанії підвищення обізнаності про занедбану культурну спадщину Румунії
3 Вуличне мистецтво Джейса (J.Ace) є частиною кампанії підвищення обізнаності про занедбану культурну спадщину Румунії
Портрет Константіна Бринкуші, румунського скульптора і фотографа, зроблений португальським майстром графіті й вуличним художником Алешандрі Мануелем Діасом Фарту на прізвисько Vhils. Він використовує інноваційну техніку барельєфної скульптури. Художник вирізьблює портрети на стінах в околицях Бухаресту, щоб розповісти історії його жителів
4 Портрет Константіна Бринкуші, румунського скульптора і фотографа, зроблений португальським майстром графіті й вуличним художником Алешандрі Мануелем Діасом Фарту на прізвисько Vhils. Він використовує інноваційну техніку барельєфної скульптури. Художник вирізьблює портрети на стінах в околицях Бухаресту, щоб розповісти історії його жителів
Стрит-арт авторів iZZY iZVNE і Bboy Vean на стіні будівлі факультету соціології і соціальної допомоги в Бухаресті. Цей стиль називають космічною каліграфією, шість спіралей символізують вірші трьох румунських поетів
5 Стрит-арт авторів iZZY iZVNE і Bboy Vean на стіні будівлі факультету соціології і соціальної допомоги в Бухаресті. Цей стиль називають космічною каліграфією, шість спіралей символізують вірші трьох румунських поетів
Джейс розміщує невеликі керамічні портрети в несподіваних місцях, усі пов&rsquo;язані з історією театру, кіно чи околиць. Хенрієта Делавранча, одна з перших жінок-архітекторів у Румунії, переробила дизайн фасаду і входу в кінотеатр Capitol у Бухаресті
6 Джейс розміщує невеликі керамічні портрети в несподіваних місцях, усі пов’язані з історією театру, кіно чи околиць. Хенрієта Делавранча, одна з перших жінок-архітекторів у Румунії, переробила дизайн фасаду і входу в кінотеатр Capitol у Бухаресті
Мурал команди Sweet Damage Crew, в яку входять художники, відомі як Biex, Cage, Recis, Lost.Optics, Pandele, Shatran і Boeme. Мурал із назвою &laquo;Make A Point&raquo; зображує дівчину, яка малює її власний всесвіт на склі, яке вона тримає в руці
7 Мурал команди Sweet Damage Crew, в яку входять художники, відомі як Biex, Cage, Recis, Lost.Optics, Pandele, Shatran і Boeme. Мурал із назвою «Make A Point» зображує дівчину, яка малює її власний всесвіт на склі, яке вона тримає в руці
Мурал автора KSELEQOQYNQYSHY (Лучан Ніце) на будівлі факультету соціології і соціальної допомоги в Бухаресті
8 Мурал автора KSELEQOQYNQYSHY (Лучан Ніце) на будівлі факультету соціології і соціальної допомоги в Бухаресті
Мурал Крістіана Скутару на готелі Epoque
9 Мурал Крістіана Скутару на готелі Epoque
Мурал Квадратного Кота (Александру Чуботарю) на книжковому магазині Verona
10 Мурал Квадратного Кота (Александру Чуботарю) на книжковому магазині Verona
Benr &ndash; молодий вуличний художник, який малює своїх персонажів у багатьох місцях Бухареста. На фото одна з його робіт біля входу в парк Чішміджу
11 Benr – молодий вуличний художник, який малює своїх персонажів у багатьох місцях Бухареста. На фото одна з його робіт біля входу в парк Чішміджу
Мурал біля садів Чішміджу, за палацом &laquo;Універсул&raquo;
12 Мурал біля садів Чішміджу, за палацом «Універсул»
Робота автора MTM Ink у Національному університеті мистецтв
13 Робота автора MTM Ink у Національному університеті мистецтв
Мурал над стритфудмаркетом Food Hood на вулиці Грівіцей
14 Мурал над стритфудмаркетом Food Hood на вулиці Грівіцей
Стіна комплексу&nbsp;Moxa Національного університету мистецтв. Авторка Надін Ксейбі
15 Стіна комплексу Moxa Національного університету мистецтв. Авторка Надін Ксейбі
&laquo;Outside Histories&raquo;, робота 2019 року Марії Белан, John Dot S, Роберта Оберта і Квадратного Кота у дворі культурного центру &laquo;Резиденція Scena 9&raquo; у Бухаресті
16 «Outside Histories», робота 2019 року Марії Белан, John Dot S, Роберта Оберта і Квадратного Кота у дворі культурного центру «Резиденція Scena 9» у Бухаресті
Вулиця, названа іменем художника Артура Верони, &ndash; одна з найбільш розмальованих вулиць Бухаресту, відома щорічним фестивалем Street Delivery
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Вулиця, названа іменем художника Артура Верони, – одна з найбільш розмальованих вулиць Бухаресту, відома щорічним фестивалем Street Delivery

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