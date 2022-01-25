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Акція SaveФОП у Києві: сутички між мітингарями і поліцією (фоторепортаж)

Вдень 25 січня у Києві був заблокований весь урядовий квартал через акцію, організовану рухом SaveФОП проти обов'язкового запровадження реєстраторів розрахункових операцій). Будівлю парламенту було взято під посилену охорону. Відбулися сутички.

Спочатку учасники акції пройшлися ходою центральними вулицями Києва під і повернулись до Верховної Ради. Активісти SaveФОП вимагали, щоб до них вийшли народні депутати, в інакше «вони підуть самі в Раду».

Потім мітингарі зламали паркан і намагалися штурмувати парламент. Правоохоронці їм перешкодили. Відбулися затримання.


25&nbsp;січня під будівлею українського парламенту відбулася акція руху &laquo;SaveФОП&raquo; під назвою &laquo;Владо, приймай або йди геть!&raquo;, учасники якої протестували проти&nbsp;фіскалізації (ред. &ndash; використання касових апаратів)
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25 січня під будівлею українського парламенту відбулася акція руху «SaveФОП» під назвою «Владо, приймай або йди геть!», учасники якої протестували проти фіскалізації (ред. – використання касових апаратів)
Із початку 2022 року майже усі ФОПи зобов&#39;язані використовувати касові апарати:&nbsp;РРО/ПРРО (реєстратори розрахункових операцій/ програмні реєстратори розрахункових операцій &ndash; ред.)
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Із початку 2022 року майже усі ФОПи зобов'язані використовувати касові апарати: РРО/ПРРО (реєстратори розрахункових операцій/ програмні реєстратори розрахункових операцій – ред.)
Учасники акції у Києві закликали парламент ухвалити законопроєкти, що пропонують скасувати будь-яку фіскалізацію для вcіх, окрім тих, хто реалізує товари чи надає послуги на суму за одну одиницю товару, яка перевищує розмір мінімальної заробітної плати
3 Учасники акції у Києві закликали парламент ухвалити законопроєкти, що пропонують скасувати будь-яку фіскалізацію для вcіх, окрім тих, хто реалізує товари чи надає послуги на суму за одну одиницю товару, яка перевищує розмір мінімальної заробітної плати
На фото:&nbsp;бійці Нацгвардії одягають шоломи
4 На фото: бійці Нацгвардії одягають шоломи
Учасники акції руху SaveФОП ламають паркан біля Верховної Ради і намагаються штурмувати будівлю парламенту
5 Учасники акції руху SaveФОП ламають паркан біля Верховної Ради і намагаються штурмувати будівлю парламенту
Між протестувальниками і поліцією відбулися сутички&nbsp;
6 Між протестувальниками і поліцією відбулися сутички 
Обидві сторони подій використовували газові балончики&nbsp;
7 Обидві сторони подій використовували газові балончики 
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На фото: учасники акції руху SaveФОП прориваються до будівлі Верховної Ради&nbsp;
9 На фото: учасники акції руху SaveФОП прориваються до будівлі Верховної Ради 
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Учасники акції на сходах Верховної Ради&nbsp;
11 Учасники акції на сходах Верховної Ради 
За повідомленнням кореспондента Радіо Свобода, який перебував на місці події, сутички під Радою тривали близько 1,5 години&nbsp;
12 За повідомленнням кореспондента Радіо Свобода, який перебував на місці події, сутички під Радою тривали близько 1,5 години 
На фото: представник поліції діалогу просить мітингувальників не порушувати закон&nbsp;
13 На фото: представник поліції діалогу просить мітингувальників не порушувати закон 
Правоохоронці жорстко затримували учасників акції
14 Правоохоронці жорстко затримували учасників акції
Правоохоронці на сходах Верхновної Ради&nbsp;
15 Правоохоронці на сходах Верхновної Ради 
Під час акції під парламентом 25 січня 2021 року
16 Під час акції під парламентом 25 січня 2021 року
Охорона парламенту зачинила основні двері будівлі, народні депутати вийшли через підземні переходи
17 Охорона парламенту зачинила основні двері будівлі, народні депутати вийшли через підземні переходи
Правоохоронці відтіснили учасників акції у бік Маріїнського палацу
18 Правоохоронці відтіснили учасників акції у бік Маріїнського палацу
Затримання учасників акції проти запровадження касових апаратів
19 Затримання учасників акції проти запровадження касових апаратів
Сутички біля сцени, яку спорудили організатори акції ФОПів
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Сутички біля сцени, яку спорудили організатори акції ФОПів
Події під парламентом. Київ, 25 січня 2022 року &nbsp;
21 Події під парламентом. Київ, 25 січня 2022 року
 
На фото: один із постраждалих протестувальників
22 На фото: один із постраждалих протестувальників
У хід ішли і димові шашки. Організатори мітингу &laquo;SaveФОП&raquo; заявили про наміри продовжити акцію в середу 26 січня.
23 У хід ішли і димові шашки. Організатори мітингу «SaveФОП» заявили про наміри продовжити акцію в середу 26 січня.
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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