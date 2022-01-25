Вдень 25 січня у Києві був заблокований весь урядовий квартал через акцію, організовану рухом SaveФОП проти обов'язкового запровадження реєстраторів розрахункових операцій). Будівлю парламенту було взято під посилену охорону. Відбулися сутички.

Спочатку учасники акції пройшлися ходою центральними вулицями Києва під і повернулись до Верховної Ради. Активісти SaveФОП вимагали, щоб до них вийшли народні депутати, в інакше «вони підуть самі в Раду».

Потім мітингарі зламали паркан і намагалися штурмувати парламент. Правоохоронці їм перешкодили. Відбулися затримання.





