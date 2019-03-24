SaveHryb: Під посольством Росії вимагали звільнити українського політичного в’язня

Під посольством Росії у Києві відбувся мітинг з вимогою звільнити Павла Гриба, якого суд в Ростові-на-Дону ув’язнив на шість років, та інших українців, які перебувають у російських в’язницях з політичних мотивів або утримуються угрупованнями «ДНР» та «ЛНР» на Донбасі.

Організатором мітингів виступила громадська організація «Фундація регіональних ініціатив». Її представники анонсували аналогічні акції у Львові та Харкові.

22 березня цього року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив до шести років ув’язнення українця Павла Гриба, якого в Росії обвинуватили у сприянні терористичній діяльності.

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