Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
02 Липень 2019, Київ 20:43
Фотогалереї

Фоторепортаж: в Одесі тренується понад 100 водолазів

У підводній частині навчань Sea Breeze-2019 взяли участь водолази та фахівці з розмінування шістьох країн – Великої Британії, Грузії, Латвії, Румунії, Сполучених Штатів та України. 125 військових та рятувальників тренувалися проводити водолазні спуски як із аквалангом, так і з системою подачі повітря з берега. Під водою та на поверхні вони відпрацювали пошуки вибухових пристроїв та їхнє розмінування, обстежили затонулі об’єкти і підготували їх до підйому, а також проводили роботи з підводного зварювання та різання металів. Після практичних занять та злагодження водолази взяли участь у тренувальній операції.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG