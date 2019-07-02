Фоторепортаж: в Одесі тренується понад 100 водолазів

У підводній частині навчань Sea Breeze-2019 взяли участь водолази та фахівці з розмінування шістьох країн – Великої Британії, Грузії, Латвії, Румунії, Сполучених Штатів та України. 125 військових та рятувальників тренувалися проводити водолазні спуски як із аквалангом, так і з системою подачі повітря з берега. Під водою та на поверхні вони відпрацювали пошуки вибухових пристроїв та їхнє розмінування, обстежили затонулі об’єкти і підготували їх до підйому, а також проводили роботи з підводного зварювання та різання металів. Після практичних занять та злагодження водолази взяли участь у тренувальній операції.

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