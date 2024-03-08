5 Екіпаж готує реактивний літак Gripen до зльоту. Авіабаза на півночі Швеції, 4 березня.



Шведи були здебільшого проти перспективи членства в НАТО до російського повномасштабного вторгнення в Україну. Опитування, проведене протягом кількох днів після його початку, показало, що 41% шведів виступають за приєднання до альянсу, 35% – проти, а решта респондентів висловили невпевненість