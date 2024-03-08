Про те, що Королівство Швеція офіційно стало членом Північноатлантичного альянсу, йдеться і в повідомленні Державного департаменту США від 7 березня. Очікується, що прапор Швеції піднімуть у брюссельській штаб-квартирі альянсу 11 березня. Упродовж десятиліть Швеція дотримувалася політики військового нейтралітету, але після початку повномасштабної агресії Росії проти України відмовилася від цього, як і Фінляндія, яка офіційно приєдналася до НАТО у квітні 2023 року.
Швеція входить в «еру НАТО»: як країна перелаштовується на членство в альянсі (фотогалерея)
На тлі процесу вступу до НАТО у Швеції розгорнули пошиття прапорів із емблемою Північноатлантичного альянсу та активізували навчання військ. 7 березня президент США Джо Байден оголосив, що «сьогодні вранці Швеція офіційно приєдналася до НАТО».
Форум