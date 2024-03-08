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Швеція входить в «еру НАТО»: як країна перелаштовується на членство в альянсі (фотогалерея)

На тлі процесу вступу до НАТО у Швеції розгорнули пошиття прапорів із емблемою Північноатлантичного альянсу та активізували навчання військ. 7 березня президент США Джо Байден оголосив, що «сьогодні вранці Швеція офіційно приєдналася до НАТО».

Про те, що Королівство Швеція офіційно стало членом Північноатлантичного альянсу, йдеться і в повідомленні Державного департаменту США від 7 березня. Очікується, що прапор Швеції піднімуть у брюссельській штаб-квартирі альянсу 11 березня. Упродовж десятиліть Швеція дотримувалася політики військового нейтралітету, але після початку повномасштабної агресії Росії проти України відмовилася від цього, як і Фінляндія, яка офіційно приєдналася до НАТО у квітні 2023 року.

Кравчиня Туве Ліке працює над виготовленням прапора НАТО&nbsp;в майстерні поблизу Стокгольму, Швеція. Швеція офіційно приєдналася до НАТО 7 березня 2024 року &ndash; через два роки після подання заявки
1 Кравчиня Туве Ліке працює над виготовленням прапора НАТО в майстерні поблизу Стокгольму, Швеція.

Швеція офіційно приєдналася до НАТО 7 березня 2024 року – через два роки після подання заявки
Порожній флагшток у курдонері біля штаб-квартири НАТО в Брюсселі, Бельгія. Офіційна церемонія, під час якої тут до прапорів інших країн-членів додадуть ще й прапор Швеції, має відбутися 11 березня
2 Порожній флагшток у курдонері біля штаб-квартири НАТО в Брюсселі, Бельгія.

Офіційна церемонія, під час якої тут до прапорів інших країн-членів додадуть ще й прапор Швеції, має відбутися 11 березня
Фінські та шведські військові на навчаннях НАТО Nordic Response, Фінляндія, 5 березня. Обидві ці країни відмовилися від тривалої політики військового нейтралітету після повномасштабного вторгнення Росії в Україну
3 Фінські та шведські військові на навчаннях НАТО Nordic Response, Фінляндія, 5 березня.

Обидві ці країни відмовилися від тривалої політики військового нейтралітету після повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Американський Lancer (у центрі ліворуч) і Stratofortress (у центрі праворуч) у супроводі двох шведських винищувачів Gripen пролітають над Стокгольмом 6 березня. Цей політ над шведською столицею був частиною спільних навчань американських і шведських військових &nbsp;
4 Американський Lancer (у центрі ліворуч) і Stratofortress (у центрі праворуч) у супроводі двох шведських винищувачів Gripen пролітають над Стокгольмом 6 березня.

Цей політ над шведською столицею був частиною спільних навчань американських і шведських військових

 
Екіпаж готує реактивний літак Gripen до зльоту. Авіабаза на півночі Швеції, 4 березня. Шведи були здебільшого проти перспективи членства в НАТО до російського повномасштабного вторгнення в Україну. Опитування, проведене протягом кількох днів після його початку, показало, що 41% шведів виступають за приєднання до альянсу, 35% &ndash; проти, а решта респондентів висловили невпевненість
5 Екіпаж готує реактивний літак Gripen до зльоту. Авіабаза на півночі Швеції, 4 березня.

Шведи були здебільшого проти перспективи членства в НАТО до російського повномасштабного вторгнення в Україну. Опитування, проведене протягом кількох днів після його початку, показало, що 41% шведів виступають за приєднання до альянсу, 35% – проти, а решта респондентів висловили невпевненість
Шведський морський піхотинець дивиться на військовий корабель США під час спільних навчань 1 березня. Велика частина підготовки до членства Швеції в НАТО була виконана вже під час процесу вступу
6 Шведський морський піхотинець дивиться на військовий корабель США під час спільних навчань 1 березня.

Велика частина підготовки до членства Швеції в НАТО була виконана вже під час процесу вступу
Шведський десантний катер наближається до військового корабля США. Фото з навчань 29 лютого. Наприкінці 2023 року&nbsp;Стокгольм і Вашингтон підписали угоду, яка надає військовим США доступ до шведських баз і дозволяє зберігати зброю та боєприпаси в країні
7 Шведський десантний катер наближається до військового корабля США. Фото з навчань 29 лютого.

Наприкінці 2023 року Стокгольм і Вашингтон підписали угоду, яка надає військовим США доступ до шведських баз і дозволяє зберігати зброю та боєприпаси в країні
Шведські військові беруть участь у церемонії зміни варти перед королівським палацом у Стокгольмі 7 березня. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг того ж дня заявив, що членство Швеції &laquo;робить НАТО сильнішим, Швецію безпечнішою, а весь альянс більш захищеним&raquo;, і додав: &laquo;Я з нетерпінням чекаю на підняття їхнього прапора в штаб-квартирі НАТО в понеділок (11 березня &ndash; ред.)&raquo;
8 Шведські військові беруть участь у церемонії зміни варти перед королівським палацом у Стокгольмі 7 березня.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг того ж дня заявив, що членство Швеції «робить НАТО сильнішим, Швецію безпечнішою, а весь альянс більш захищеним», і додав: «Я з нетерпінням чекаю на підняття їхнього прапора в штаб-квартирі НАТО в понеділок (11 березня – ред.)»
Шведський морський піхотинець під час навчань стоїть на палубі десантного катера біля узбережжя Норвегії. Росія звинуватила НАТО в розпалюванні конфлікту через території в Арктиці. Костянтин Косачов, віцеспікер верхньої палати російського парламенту,&nbsp;заявив, що вступ Швеції до НАТО був &laquo;небезпечним кроком колись тверезо мислячих шведських еліт, кроком, який може стати фатальним&raquo;
9 Шведський морський піхотинець під час навчань стоїть на палубі десантного катера біля узбережжя Норвегії.

Росія звинуватила НАТО в розпалюванні конфлікту через території в Арктиці. Костянтин Косачов, віцеспікер верхньої палати російського парламенту, заявив, що вступ Швеції до НАТО був «небезпечним кроком колись тверезо мислячих шведських еліт, кроком, який може стати фатальним»
Шведські солдати під час військових навчань під Стокгольмом 27 лютого. Північна країна має близько 24 000 чинних військовослужбовців і близько 33 000 резервістів
10 Шведські солдати під час військових навчань під Стокгольмом 27 лютого.

Північна країна має близько 24 000 чинних військовослужбовців і близько 33 000 резервістів

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