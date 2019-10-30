У Києві встановили скульптурну «візуалізацію» Революції гідності – фото

На бульварі Шевченка в Києві – біля постамента колишнього пам'ятника Леніну – встановили тимчасову скульптуру, присвячену Революції гідності. Вона отримала назву «Протистояння».



«Це спроба оформити у візуальний образ почуття внутрішнього напруження, конфлікту, нестримної сили, що не піддається контролю розуму. Головним важелем у житті завжди залишається щось, що вище навіть за пам'ять. Таким важелем, що утримує на поверхні, є усвідомлення себе вільним. Куля – як цілісний організм, абсолютна форма, яка набрала обертів і заплуталася в мільйонах шляхів, вічний потужний двигун, що заряджає повітря електричними хвилями. Ціле, посічене з усіх боків, яке має зібратися, щоб вижити. Свобода – це протистояння довіри і помилок, рішення і несвідомості, досягнень і втрат. Протистояння як взаємовиключні частини одного цілого», – так описують свою ідею автори скульптурного зображення.