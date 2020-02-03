Фоторепортаж: Суд не відпустив Кузьменко. Під стінами уставнови пікетували

Печерський районний суд Києва відмовив у клопотанні захисту про зміну запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко. Вона залишиться під вартою до 8 лютого 2020 року.



Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко, військовий медик Яна Дугарь і волонтер Юлія Кузьменко. За даними МВС, також подружжя Грищенків – Інна і Владислав – «становлять оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».