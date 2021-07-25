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Фотогалереї
Найяскравіші світлини тижня з усього світу (фотогалерея)
25 липня 2021, 17:18
Радіо Свобода
У фотогалереї зібрані найкращі світлини з території, на яку мовить Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) за 29 тиждень 2021 року.
1
Кримські татари готуються до жертвопринесення під час святкування Курбан-байраму, Саки, 20 липня
2
До 30-річного ювілею незалежності України на полігоні аграрних інновацій під Києвом кукурудзою висіяли малий державний герб, що офіційно став найбільшим тризубом з усіх коли-небудь створених у такий спосіб
3
Ракета-носій «Протон-М» з модулем «Наука» стартує зі стартового майданчика на російському космічному об'єкті в Байконурі, Казахстан, 21 липня
4
Український солдат займає позицію на лінії фронту з підтримуваними Росією бойовиками неподалік від містечка Красногорівка, Донецька область
5
Афганські служби безпеки оглядають місце вибуху бомби на узбіччі дороги, в результаті якої загинули шестеро мирних жителів у передмісті Джелалабада, 21 липня
6
Учасник військового оркестру під час церемонії в Бухаресті, присвяченій Дню авіації, в який вшановують льотчиків – військових і цивільних, – які загинули під час виконання службових обов'язків або внесли свій вклад у розвиток румунської авіації
7
Вантажне судно MV Heng Tong сіло на мілину на пляжі Sea View у Карачі, Пакистан. За даними Karachi Port Trust, вантажне судно MV Heng Tong прямувало з Шанхая до Стамбулу, але через погану погоду втратило якір
8
Працівник служби безпеки Афганістану стоїть поблизу мечеті в Гераті
9
Тренер збірної України з академічного веслування дивиться у бінокль під час тренування перед літніми Олімпійськими іграми 2020 року в Токіо
10
Афганські дівчата навчаються у школі астрономії в Гераті
11
Пастух їде на коні гірським платом Аси, що на сході від міста Алмати, Казахстан
12
Вуличний торговець несе ящики з квітами для продажу після ранкової молитви в мечеті Газі Хусрев-бега у Сараєво, Боснія і Герцеговина
13
Українська спортсменка під час тренувань перед літніми Олімпійськими іграми 2020 на майданчику для стрільби з лука в парку Юменосіма, Токіо
14
Моделі демонструють колекцію російського дизайнера Кіми Донгак під час Всесвітнього фестивалю моди кочівників Іссик-Куль 2021 року у Чолпон-Аті, курортному місті на північному березі озера Іссик-Куль
15
Хлопчик спостерігає за молитвою у мечеті під час свята Курбан-байрам, Кабул, Афганістан
Найяскравіші світлини тижня з усього світу (фотогалерея)
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