Кораблі України і Румунії пройшлися Дунаєм – фото з повітря

Понад 10 кораблів Збройних сил України та Румунії, прикордонної служби України і берегової охорони Румунії взяли участь у навчаннях «Ріверайн-2019». Цей комплекс завдань та патрулювання проводять другий рік поспіль. З українського боку в акваторії Дунаю бойові задачі відпрацьовували малі броньовані артилерійські катери «Аккерман» і «Вишгород», навчальний катер «Сміла», два малих катери морської охорони. З румунського – два броньованих патрульних катери, два річних тральщика, річковий штабний буксир і патрульний катер. В рамках «Ріверайн-2019» кораблі перейшли з Тулчі (Румунія) до Ізмаїлу, а потім до Вілкове. На 6 вересня заплановане тактичне маневрування, протимінні дії і надання допомоги людині, що впала за борт.

