Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 квітня 2020, Київ 17:37
Фотогалереї

Як під водою метал ріжуть: в Одесі почали готувати пляжі до курортного сезону – фоторепортаж

Водолази Одеської міської рятувальної служби почали чистити одеські пляжі від сміття та небезпечних предметів на дні. Спочатку вони досліджують 50 метрів дна, де люди теоретично ходять по дну або пірнають. Водолази збирають сміття, скло та небезпечні металеві уламки. Потім спеціалісти оброблять траверзи та пірси – зрізають металеві штирі і залишки старого обладнання. Закінчити роботу на 17 муніципальних пляжах планують до 1 травня – це десь третина 30-кілометрової пляжної зони Одеси.
Водолази готуються до занурення у воду
1 Водолази готуються до занурення у воду
Керує очисткою пляжів Ігор Ічанський, начальник водолазних робіт муніципальної рятувально-водолазної служби
2 Керує очисткою пляжів Ігор Ічанський, начальник водолазних робіт муніципальної рятувально-водолазної служби
Водолази виходять на воду на човні. Глибина невелика
3 Водолази виходять на воду на човні. Глибина невелика
Один працює під водою, ще двоє спостерігають
4 Один працює під водою, ще двоє спостерігають
Обтяжувачі, які утримують водолаза під водою
5 Обтяжувачі, які утримують водолаза під водою
На різних пляжах доводиться опрацьовувати різну площу &ndash; залежить від глибини
6 На різних пляжах доводиться опрацьовувати різну площу – залежить від глибини
Сміття руками збирають у мішки та виносять на беріг для утилізації&nbsp;
7 Сміття руками збирають у мішки та виносять на беріг для утилізації 
&nbsp;Стільки зібрали буквально за 15 хвилин&nbsp;
8  Стільки зібрали буквально за 15 хвилин 
Ічанський демонструє знахідки &ndash; гострі металеві деталі, пляшки та рибальське обладнання
9 Ічанський демонструє знахідки – гострі металеві деталі, пляшки та рибальське обладнання
Ця знахідка його шокує &ndash; це частина карданного валу з автівки або навіть вантажівки&nbsp;
10 Ця знахідка його шокує – це частина карданного валу з автівки або навіть вантажівки 
Потім другий етап &ndash; із траверзів та пірсів зрізають старе металеве обладнання&nbsp;
11 Потім другий етап – із траверзів та пірсів зрізають старе металеве обладнання 
Ріжуть та заварюють просто під водою. На фото &ndash; балон із киснем&nbsp;
12 Ріжуть та заварюють просто під водою. На фото – балон із киснем 
Водолаз вибиває іскру з електроду, просить підвищити напругу
13 Водолаз вибиває іскру з електроду, просить підвищити напругу
Кисень загоряється і їм під водою можно різати і метал, і бетон&nbsp;
14 Кисень загоряється і їм під водою можно різати і метал, і бетон 

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG