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18 травня 2019, Київ 20:46
Фотогалереї

Молебень в оточенні Росгвардії: річниця депортації в Сімферополі – фоторепортаж

У Сімферополі вшанували пам'ять жертв депортації кримських татар. Учасники жалобної акції зібралися біля пам'ятного знака в сквері біля залізничного вокзалу Сімферополя. Активісти поклали квіти до каменя в пам'ять про жертв депортації і вшанували їх хвилиною мовчання. Місце проведення акції протягом усього часу було оточене співробітниками російської поліції і Росгвардіі.

Учасники акції також провели на залізничному вокзалі традиційний кримськотатарський молебень. Після його завершення співробітники російської поліції зачитали їм застереження про неприпустимість порушення закону.

18 травня в Україні та світі згадують про жертв депортації кримськотатарського народу з Криму у 1944 році. У цей день з півострова був відправлений перший ешелон кримських татар. Всього було депортовано близько 200 тисяч людей. В цей день відбуваються жалобні заходи пам'яті жертв депортації.

Місцем зустрічі учасників жалобної акції став сквер біля залізничного вокзалу. Там встановлено камінь на згадку про жертви депортації 1944 року
1 Місцем зустрічі учасників жалобної акції став сквер біля залізничного вокзалу. Там встановлено камінь на згадку про жертви депортації 1944 року
Ще до початку події, багато кримських татар почали підходити до пам&#39;ятного знаку, покладати квіти і читати молитву
2 Ще до початку події, багато кримських татар почали підходити до пам'ятного знаку, покладати квіти і читати молитву
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Вшанувати пам&#39;ять жертв депортації прийшла і кримська журналістка Ліля Буджурова (на фото &ndash; праворуч)
4 Вшанувати пам'ять жертв депортації прийшла і кримська журналістка Ліля Буджурова (на фото – праворуч)
Першим перед присутніми виступив активіст кримськотатарського національного руху Наріман Джелял. У своїй промові він закликав не забувати про трагедію 18 травня. Саме в цей день 75 років тому з півострова був відправлений перший ешелон кримських татар
5 Першим перед присутніми виступив активіст кримськотатарського національного руху Наріман Джелял. У своїй промові він закликав не забувати про трагедію 18 травня. Саме в цей день 75 років тому з півострова був відправлений перший ешелон кримських татар
Кримськотатарський активіст Енвер Муслядінов нагадав про важливість підтримки сімей в&#39;язнів Кремля
6 Кримськотатарський активіст Енвер Муслядінов нагадав про важливість підтримки сімей в'язнів Кремля
Учасники акції провели колективний молебень в пам&#39;ять про загиблих в роки депортації
7 Учасники акції провели колективний молебень в пам'ять про загиблих в роки депортації
Аксесуари в кольорах українського прапора і тамга &ndash; кримскотатрській прапор &ndash; на учасниках мітингу
8 Аксесуари в кольорах українського прапора і тамга – кримскотатрській прапор – на учасниках мітингу
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Акція на пероні залізничного вокзалу Сімферополя
10 Акція на пероні залізничного вокзалу Сімферополя
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Поліцейські зачитують застереження учасникам заходу
12 Поліцейські зачитують застереження учасникам заходу
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