У Сімферополі вшанували пам'ять жертв депортації кримських татар. Учасники жалобної акції зібралися біля пам'ятного знака в сквері біля залізничного вокзалу Сімферополя. Активісти поклали квіти до каменя в пам'ять про жертв депортації і вшанували їх хвилиною мовчання. Місце проведення акції протягом усього часу було оточене співробітниками російської поліції і Росгвардіі.



Учасники акції також провели на залізничному вокзалі традиційний кримськотатарський молебень. Після його завершення співробітники російської поліції зачитали їм застереження про неприпустимість порушення закону.



18 травня в Україні та світі згадують про жертв депортації кримськотатарського народу з Криму у 1944 році. У цей день з півострова був відправлений перший ешелон кримських татар. Всього було депортовано близько 200 тисяч людей. В цей день відбуваються жалобні заходи пам'яті жертв депортації.