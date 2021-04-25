Вербна неділя в «червоній зоні»: як у Києві та Львові освячували вербу (фоторепортаж)

25 квітня у вірян східного обряду – Вербна неділя. За тиждень до Великодня в усіх церквах проходить урочистий обряд освячення гілок верби. Цього року у зв'язку із пандемією влада в містах повідомила про затвердження « особливих вимог » до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня.

Зокрема в Києві, щоб запобігти сплеску вірусу, столична влада рекомендує керівникам церков і релігійних організацій проводити богослужіння в онлайн-режимі. Проте, якщо парафіяни підуть у церкву, необхідно дотримуватися суворих правил і обмежень.



Як віряни Києва та Львова, двох міст, які перебувають у «червоній зоні», святкували Вербну неділю, дивіться у фоторепортажі Радіо Свобода.