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25 квітня 2021, Київ 21:55
Фотогалереї

Вербна неділя в «червоній зоні»: як у Києві та Львові освячували вербу (фоторепортаж)

25 квітня у вірян східного обряду – Вербна неділя. За тиждень до Великодня в усіх церквах проходить урочистий обряд освячення гілок верби. Цього року у зв'язку із пандемією влада в містах повідомила про затвердження «особливих вимог» до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня.

Зокрема в Києві, щоб запобігти сплеску вірусу, столична влада рекомендує керівникам церков і релігійних організацій проводити богослужіння в онлайн-режимі. Проте, якщо парафіяни підуть у церкву, необхідно дотримуватися суворих правил і обмежень.

Як віряни Києва та Львова, двох міст, які перебувають у «червоній зоні», святкували Вербну неділю, дивіться у фоторепортажі Радіо Свобода.

Священники окроплюють святою водою вірян та вербу.&nbsp;Київ, Володимирський обор
1 Священники окроплюють святою водою вірян та вербу. Київ, Володимирський обор
Вербна неділя &ndash; це свято є одним із 12 найбільших у церковному календарі, його відзначають рівно за тиждень до Великодня
2 Вербна неділя – це свято є одним із 12 найбільших у церковному календарі, його відзначають рівно за тиждень до Великодня
Присвячене воно урочистому в&rsquo;їзду в Єрусалим Ісуса Христа. Він прибував до міста верхи на ослі, а народ зустрічав Ісуса, кидаючи на дорогу одяг та пальмові гілки на знак вітання й захоплення
3 Присвячене воно урочистому в’їзду в Єрусалим Ісуса Христа. Він прибував до міста верхи на ослі, а народ зустрічав Ісуса, кидаючи на дорогу одяг та пальмові гілки на знак вітання й захоплення
До церкви приходять родинами
4 До церкви приходять родинами
Для України пальми не є типовою рослиною, тому в ознаменування тих гілок використовують вербові. Звідси й народна назва свята &ndash; Вербна неділя
5 Для України пальми не є типовою рослиною, тому в ознаменування тих гілок використовують вербові. Звідси й народна назва свята – Вербна неділя
Священники окроплюють святою водою вірян та вербу в кафедральному Михайлівському соборі Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, що належить Православній церкві України
6 Священники окроплюють святою водою вірян та вербу в кафедральному Михайлівському соборі Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, що належить Православній церкві України
Прихожани Домініканського Собору на літургії в честь Вербної неділі у Львові
7 Прихожани Домініканського Собору на літургії в честь Вербної неділі у Львові
Святе причастя
8 Святе причастя
Прихожани церкви святого Андрія у Львові у черзі до сповіді
9 Прихожани церкви святого Андрія у Львові у черзі до сповіді
Прихожани церкви святого Андрія у Львові очікують на посвячення верби
10 Прихожани церкви святого Андрія у Львові очікують на посвячення верби
Освячення святої верби у церкві Андрія у Львові. НА ЦЮ Ж ТЕМУ
11 Освячення святої верби у церкві Андрія у Львові. НА ЦЮ Ж ТЕМУ
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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