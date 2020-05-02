Виїзна шлюбна церемонія у військовому шпиталі спеціально для пораненого воїна – фоторепортаж

У київському шпиталі пройшла 11-та шлюбна церемонія спеціально для поранених військових. Ігор та Анна вирішили побратися після важкого поранення чоловіка під Авдіївкою, що на Донеччині. Пара планувала побратися раніше, утім війна на сході України внесла свої корективи. Військовий отримав поранення з ушкодженням печінки, нирки та кишківника. На операційному столі він пробув близько трьох годин. За майже місяць лікарі поставили Ігоря «на ноги» і нині він тримає за руку свою уже дружину Анну. Каже «якщо я, враховуючи отримані 2 кулі, досі живий, значить потрібен ще на цьому світі, а особливо своїй родині! Тому щиро дякую усім, хто брав участь у моєму порятунку та допомагає і підтримує мене зараз. Запевняю, що зроблю ще багато корисного!».