У Києві 19 квітня попрощалися із письменником, громадсько-політичним діячем Володимиром Яворівським. Церемонія прощання відбулася в Свято-Михайлівському Видубицькому монастирі.



Віддати шану відомій постаті прийшли десятки людей, політичні та культурні діячі, зокрема, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, віцеспікерка Олена Кондратюк, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова та інші.