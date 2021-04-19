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19 квітня 2021, Київ 20:13
Фотогалереї

Прощання із письменником Володимиром Яворівським у Києві (фоторепортаж)

У Києві 19 квітня попрощалися із письменником, громадсько-політичним діячем Володимиром Яворівським. Церемонія прощання відбулася в Свято-Михайлівському Видубицькому монастирі.

Віддати шану відомій постаті прийшли десятки людей, політичні та культурні діячі, зокрема, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, віцеспікерка Олена Кондратюк, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова та інші.
Володимир Яворівський помер&nbsp;16 квітня на 79-му році життя &nbsp;
1 Володимир Яворівський помер 16 квітня на 79-му році життя
 
Володимир Яворівський &ndash; громадсько-політичний діяч, письменник, народний депутат України кількох скликань, був членом депутатської фракції &laquo;Блок Юлії Тимошенко&raquo;, головою комітету Верховної Ради з питань культури і духовності. Яворівський був одним із засновників&nbsp;Народного руху України. Він &ndash; лауреат премії Шевченка за повість &laquo;Вічні Кортеліси&raquo; (1984 рік). Очолював&nbsp;Національну спілку письменників&nbsp;України з жовтня 2001 по листопад 2011 року
2 Володимир Яворівський – громадсько-політичний діяч, письменник, народний депутат України кількох скликань, був членом депутатської фракції «Блок Юлії Тимошенко», головою комітету Верховної Ради з питань культури і духовності. Яворівський був одним із засновників Народного руху України. Він – лауреат премії Шевченка за повість «Вічні Кортеліси» (1984 рік). Очолював Національну спілку письменників України з жовтня 2001 по листопад 2011 року
Відспівування та чин похорону у Свято-Михайлівському Видубицькому монастирі звершив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій
3 Відспівування та чин похорону у Свято-Михайлівському Видубицькому монастирі звершив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій
Родина, близькі Володимира Яворівського під час прощання
4 Родина, близькі Володимира Яворівського під час прощання
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Віддати шану відомій постаті прийшли десятки людей, політичні та культурні діячі
6 Віддати шану відомій постаті прийшли десятки людей, політичні та культурні діячі
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Попрощатися з померлим і вшанувати його пам&#39;ять прийшли чимало політиків, зокрема, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков
9 Попрощатися з померлим і вшанувати його пам'ять прийшли чимало політиків, зокрема, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков
Та лідер партії &laquo;Батьківщина&raquo;&nbsp;Юлія Тимошенко
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Та лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко
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Багато хто не міг стримати сльози
12 Багато хто не міг стримати сльози
Поховали Володимира Яворівського на Байковому кладовищі
13 Поховали Володимира Яворівського на Байковому кладовищі
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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