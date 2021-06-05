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05 червня 2021, Київ 22:44
Фотогалереї

«Свято для активних людей»: 15-й всеукраїнський «Велодень» відбувся у Києві – фоторепотаж

У Києві сьогодні, 5 червня, відбулася масова акція – 15-й всеукраїнський «Велодень». Понад п’ять тисяч велосипедистів, серед яких і мер міста Віталій Кличко, зібралися на Софійській площі та проїхали центром Києва до парку «Муромець».

За словами організаторів, у такий спосіб учасники «Велодня» намагалися привернути увагу до необхідності посилення контролю за швидкістю руху автотранспорту на дорогах, щоб попередити ДТП із постраждалими велосипедистами, та облаштування веломаршрутів. Акція відбулась також в інших містах України.

&laquo;Велодень&raquo; розпочався з традиційного групового фото на Софійській площі
1 «Велодень» розпочався з традиційного групового фото на Софійській площі
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Чимало учасників перед початком акції фотографували одне одного та робили селфі
3 Чимало учасників перед початком акції фотографували одне одного та робили селфі
Участь у &laquo;Велодні&raquo; міг взяти будь-хто, незалежно від віку,...
4 Участь у «Велодні» міг взяти будь-хто, незалежно від віку,...
&hellip;стилю катання...
5 …стилю катання...
...чи наявності спортивного одягу
6 ...чи наявності спортивного одягу
7
Перед початком потрібно добре відпочити
8 Перед початком потрібно добре відпочити
Також бажано не нехтувати засобами безпеки
9 Також бажано не нехтувати засобами безпеки
До акції долучилася велополіція, яка забезпечувала порядок та безпеку під час руху колони містом
10 До акції долучилася велополіція, яка забезпечувала порядок та безпеку під час руху колони містом
&laquo;На &laquo;Велодень-2021&raquo; ми виходимо з конкретною вимогою: облаштувати за 2 роки 100 км веломаршрутів від районів Києва до центру міста, щоб мати безпечні коридори для нашого персонального транспорту&raquo;, &ndash; пояснюють організатори
11 «На «Велодень-2021» ми виходимо з конкретною вимогою: облаштувати за 2 роки 100 км веломаршрутів від районів Києва до центру міста, щоб мати безпечні коридори для нашого персонального транспорту», – пояснюють організатори
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За словами організаторів, &laquo;Велодень&raquo; &ndash; це поки що один день на рік, коли велоактивісти можуть почуватися максимально безпечно&nbsp;завдяки перекриттю доріг і супроводу поліції. &laquo;Але ми дуже хочемо, щоб безпечно пересуватись містом можна було завжди&raquo;, &ndash; наголошують вони
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За словами організаторів, «Велодень» – це поки що один день на рік, коли велоактивісти можуть почуватися максимально безпечно завдяки перекриттю доріг і супроводу поліції. «Але ми дуже хочемо, щоб безпечно пересуватись містом можна було завжди», – наголошують вони
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Тисячі велосипедистів рушили за маршрутом
15 Тисячі велосипедистів рушили за маршрутом
Серед учасників акції &ndash; мер Києва Віталій Кличко
16 Серед учасників акції – мер Києва Віталій Кличко
Проїхавши центральними вулицями міста, велоактивісти фінішували на Трухановому острові у парку &laquo;Муромець&raquo;, де згодом розпочався велофестиваль
17 Проїхавши центральними вулицями міста, велоактивісти фінішували на Трухановому острові у парку «Муромець», де згодом розпочався велофестиваль
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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