У Києві сьогодні, 5 червня, відбулася масова акція – 15-й всеукраїнський «Велодень». Понад п’ять тисяч велосипедистів, серед яких і мер міста Віталій Кличко, зібралися на Софійській площі та проїхали центром Києва до парку «Муромець».



За словами організаторів, у такий спосіб учасники «Велодня» намагалися привернути увагу до необхідності посилення контролю за швидкістю руху автотранспорту на дорогах, щоб попередити ДТП із постраждалими велосипедистами, та облаштування веломаршрутів. Акція відбулась також в інших містах України.