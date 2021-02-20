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21 лютого 2021, Київ 01:04
Фотогалереї

Фоторепортаж: у Києві вшановують пам’ять героїв Небесної сотні

Протягом дня 20 лютого у Києві вшановували пам’ять героїв Небесної сотні. Люди несли квіти до Меморіального комплексу героїв Небесної сотні. У Михайлівському Золотоверхому соборі пройшла панахида за загиблими взимку 2014 року з участю предстоятеля Православної церкви України Епіфанія й архиєпископа Києво-Галицького і глави УГКЦ Святослава (Шевчука).
Ввечері у центрі Києва відбулася акція «Промені гідності», присвячена пам’яті героїв Небесної сотні, які загинули під час подій на майдані Незалежності в Києві у 2014 році.
Промені випускали 120 проєкторів біля Меморіального комплексу героїв Небесної сотні, Жовтневого палацу і монументу Незалежності України.
21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.
За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 її учасники загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.
Військовий салют
1 Військовий салют
Зранку біля каплиці на алеї Героїв Небесної Сотні відбулася панахида, яку провів верховний архиєпископ Києво-Галицький і глава УГКЦ, блаженніший Святослав (Шевчук)
2 Зранку біля каплиці на алеї Героїв Небесної Сотні відбулася панахида, яку провів верховний архиєпископ Києво-Галицький і глава УГКЦ, блаженніший Святослав (Шевчук)
У Михайлівському Золотоверхому соборі пройшла панахида за загиблими взимку 2014 року з участю предстоятеля Православної церкви України Епіфанія
3 У Михайлівському Золотоверхому соборі пройшла панахида за загиблими взимку 2014 року з участю предстоятеля Православної церкви України Епіфанія
Сумний список Небесної сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану Сергій Нігоян і Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербицького. До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих
4 Сумний список Небесної сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану Сергій Нігоян і Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербицького. До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих
Батько героя Небесної сотні Устима Голоднюка
5 Батько героя Небесної сотні Устима Голоднюка
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Після панахиди відбулося покладання квітів і запалення лампадок
8 Після панахиди відбулося покладання квітів і запалення лампадок
З 18 по 20 лютого 2014 року на Майдані загинуло найбільше людей &ndash; 78 осіб, після 20 лютого &ndash; ще 20. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську Незалежність &ndash; до Небесної сотні
9 З 18 по 20 лютого 2014 року на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську Незалежність – до Небесної сотні
105 героям Небесної сотні посмертно присвоєно звання «Герой України», а троє іноземців - громадяни Білорусі Михайло Жизневський і Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані - посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної сотні
10 105 героям Небесної сотні посмертно присвоєно звання «Герой України», а троє іноземців - громадяни Білорусі Михайло Жизневський і Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані - посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної сотні
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Україна заплатила надто високу ціну за звільнення від диктатури і свій цивілізаційний вибір &ndash; бути частиною Європи
12 Україна заплатила надто високу ціну за звільнення від диктатури і свій цивілізаційний вибір – бути частиною Європи
17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення і виразником національної ідеї свободи
13 17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала Революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення і виразником національної ідеї свободи
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День пам’яті героїв Небесної сотні було впроваджено президентом Петром Порошенком у 2015 році
15 День пам’яті героїв Небесної сотні було впроваджено президентом Петром Порошенком у 2015 році
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Уздовж алеї Героїв Небесної Сотні запалені лампадки. Люди продовжують приносити квіти
17 Уздовж алеї Героїв Небесної Сотні запалені лампадки. Люди продовжують приносити квіти
18&ndash;20 лютого в багатьох містах України проводяться меморіальні заходи, присвячені пам&rsquo;яті загиблих героїв
18 18–20 лютого в багатьох містах України проводяться меморіальні заходи, присвячені пам’яті загиблих героїв
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Промені світла символізують душі загиблих під час розстрілів на Майдані, які здіймаються в небеса
21 Промені світла символізують душі загиблих під час розстрілів на Майдані, які здіймаються в небеса
Родина героя Небесної сотні Володимира Кульчицького
22 Родина героя Небесної сотні Володимира Кульчицького
Засвічення променів супроводжувалося піснею &laquo;Пливе кача&raquo;
23 Засвічення променів супроводжувалося піснею «Пливе кача»
Уперше проєкт &laquo;Промені гідності&raquo; презентували в Києві до першої річниці розстрілів на Майдані. Тоді лазерні промені світили з вулиць Інститутської, Михайла Грушевського, з майдану Незалежності &ndash; з тих місць, де загинули герої Небесної сотні
24 Уперше проєкт «Промені гідності» презентували в Києві до першої річниці розстрілів на Майдані. Тоді лазерні промені світили з вулиць Інститутської, Михайла Грушевського, з майдану Незалежності – з тих місць, де загинули герої Небесної сотні
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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