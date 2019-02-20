Фоторепортаж: пікет комісії суддів, панахида та хода алеєю Небесної сотні

Активісти і родичі Героїв Небесної сотні пікетували Вищу кваліфікаційну комісію суддів України з вимогою притягнути до відповідальності суддів, які виносили неправомірні рішення проти активістів Євромайдану. «До Верховного суду протягують «суддів Майдану», які явно працювали проти Революції гідності і потім навмисне затягували розгляд справ активістів», – заявляють організатори акції.



Тим часом у Михайлівському соборі вшановували пам'ять загиблих Героїв Небесної сотні. Глава Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній провів панахиду за Героями Небесної сотні. У заході взяли участь дружина президента України Марина Порошенко, родини Героїв та представники влади. Після панахиди в Михайлівському соборі родини загиблих Героїв Небесної сотні пройшлись символічною ходою до місця розстрілу, тримаючи в руках фото близьких і плакати з вимогою притягнути до відповідальності винних. По завершенню ходи, вони поклали квіти на Алеї та помолилися.

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