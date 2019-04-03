«Містика» на колесах: що стоїть на Євпаторійському причалі (фотогалерея)

Яхти – в тому числі десять крейсерських – міського яхт-клубу, а також приватні прогулянкові катери нині тісняться на старому причалі №47 біля набережної імені Терешкової в Євпаторії. Та ж картина і на території торгового порту.



Щойно розпочнеться курортний сезон – яхти і катери спустять на воду. А поки одні «маломірки» чекають цієї години на автопричіпах, інші ж на спеціальних залізних підставках.



«Містика», «Яніна», «Русь» – кореспондент Крим.Реаліі сфотографував судна, які перечікують «несезон» на євпаторійському узбережжі.