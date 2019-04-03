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03 Квітень 2019, Київ 09:48
Фотогалереї

«Містика» на колесах: що стоїть на Євпаторійському причалі (фотогалерея)

Яхти – в тому числі десять крейсерських – міського яхт-клубу, а також приватні прогулянкові катери нині тісняться на старому причалі №47 біля набережної імені Терешкової в Євпаторії. Та ж картина і на території торгового порту.

Щойно розпочнеться курортний сезон – яхти і катери спустять на воду. А поки одні «маломірки» чекають цієї години на автопричіпах, інші ж на спеціальних залізних підставках.

«Містика», «Яніна», «Русь» – кореспондент Крим.Реаліі сфотографував судна, які перечікують «несезон» на євпаторійському узбережжі.

Зліва &ndash; фасад будинку митниці
1 Зліва – фасад будинку митниці
Усе завмерло і в торговому морпорту також
2 Усе завмерло і в торговому морпорту також
Під &laquo;Руссю&raquo; не клює
3 Під «Руссю» не клює
Над цією яхтою, як виглядає, добряче попрацювали морські хвилі, час і майстри графіті
4 Над цією яхтою, як виглядає, добряче попрацювали морські хвилі, час і майстри графіті
Народ полюбляє в гарну погоду поблукати між яхт
5 Народ полюбляє в гарну погоду поблукати між яхт
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На &laquo;Містику&raquo; піднявся господар
7 На «Містику» піднявся господар
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