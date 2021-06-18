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Повінь в Ялті: що відбувається в окупованому Криму? (фоторепортаж)

У ніч на 18 червня в результаті рясних опадів затопило Ялту, в місті затоплені пішохідні переходи. Російська влада окупованого Криму зупинила роботу громадського транспорту. Через затоплення вулиць оголошений режим надзвичайної ситуації, в'їзд до міста закритий.

Після злив і затоплення міста знеструмлено 80 трансформаторних підстанцій та дві лінії електропередачі. У «Крименерго» повідомили, що всього без електропостачання залишилося близько 2700 споживачів. Також російська влада окупованої Ялти ухвалила рішення про відключення водопостачання в регіоні, жителів міста закликали запасатися питною водою. У підконтрольному Росії Міністерстві курортів Криму закликали жителів півострова і туристів обмежити пересування через негоду і штормове попередження.

До цього у східних районах Криму в ніч на четвер випало майже дві місячні норми опадів. Потужна повінь була в Керчі. На півострові запровадили режим надзвичайної ситуації.

Одна зі центральних вулиць окупованої Ялти
1 Одна зі центральних вулиць окупованої Ялти
Потужні потоки води зносять людей
2 Потужні потоки води зносять людей
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Зараз в&#39;їзд в місто закритий через сильні потоки води, які зносять навіть автомобілі
4 Зараз в'їзд в місто закритий через сильні потоки води, які зносять навіть автомобілі
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У місті затоплені пішохідні переходи
6 У місті затоплені пішохідні переходи
Затоплена центральна вулиця
7 Затоплена центральна вулиця
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Крим.Реалії

Передрук із «Крим.Реалії» / «Крым.Реалии»

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