Повінь в Ялті: що відбувається в окупованому Криму? (фоторепортаж)

У ніч на 18 червня в результаті рясних опадів затопило Ялту, в місті затоплені пішохідні переходи. Російська влада окупованого Криму зупинила роботу громадського транспорту. Через затоплення вулиць оголошений режим надзвичайної ситуації, в'їзд до міста закритий.



Після злив і затоплення міста знеструмлено 80 трансформаторних підстанцій та дві лінії електропередачі. У «Крименерго» повідомили, що всього без електропостачання залишилося близько 2700 споживачів. Також російська влада окупованої Ялти ухвалила рішення про відключення водопостачання в регіоні, жителів міста закликали запасатися питною водою. У підконтрольному Росії Міністерстві курортів Криму закликали жителів півострова і туристів обмежити пересування через негоду і штормове попередження.



До цього у східних районах Криму в ніч на четвер випало майже дві місячні норми опадів. Потужна повінь була в Керчі. На півострові запровадили режим надзвичайної ситуації.



