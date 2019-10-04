Аварійна посадка Ан-12 - кадри з дрону

4 жовтня внаслідок падіння транспортного літака Ан-12 у селі Сокільники під Львовм п’ятеро осіб загинули.

Літак летів із іспанського міста Віго у Стамбул (Туреччина). За попередньою інформацією, мав приземлитись у львівському аеропорту на дозаправку.

Троє членів екіпажу літака перебувають у важкому стані, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Постраждалих «деблокували» з розбитого літака, уточнили у відомстві.

Радіо Свобода публікує кадри з дрону з місця аварійної посадки. Повне відео з квадрокоптера буде опубліковано згодом.