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07 січня 2020, Київ 16:28
Фотогалереї

Засніжене плато Ай-Петрі: прогулянка «зимовою казкою» — фото

На початку року на плато Ай-Петрі випав сніг, і сотні кримчан на автомобілях вирушили на гору, аби покататися на лижах, сноубордах, санях та щоби просто побувати у «сніговій казці».

На півострові у перші дні 2020 року йдуть дощі і встановилась плюсова температура, а на засніженому плато ніби потрапляєш в інший світ.

Кореспондент Крим.Реалії піднявся на Ай-Петрі і відзняв все на фото.
На плато Ай-Петрі можна доїхати двома дорогами: зі сторони Ялти або від села Соколине Бахчисарайського району. Дорога від Соколиного мальовничіша, та під силу тільки позашляховикам, та й ті іноді застрягають в снігу
1 На плато Ай-Петрі можна доїхати двома дорогами: зі сторони Ялти або від села Соколине Бахчисарайського району. Дорога від Соколиного мальовничіша, та під силу тільки позашляховикам, та й ті іноді застрягають в снігу
Автомобілі паркуються прямо вздовж дороги. Біля станції канатної дороги є велика парковка, однак більшість автолюбителів паркуються прямо на дорозі, бо звідси ближче до сніжних гірок&nbsp;
2 Автомобілі паркуються прямо вздовж дороги. Біля станції канатної дороги є велика парковка, однак більшість автолюбителів паркуються прямо на дорозі, бо звідси ближче до сніжних гірок 
Найбільш просунуті водії наділи на колеса захисні ланцюги&nbsp;
3 Найбільш просунуті водії наділи на колеса захисні ланцюги 
Також на плато можна піднятись на канатній дорозі
4 Також на плато можна піднятись на канатній дорозі
Піднімаються сюди не лише туристи, але і дрібні торговці
5 Піднімаються сюди не лише туристи, але і дрібні торговці
Оренда сноубордів, лиж та інших засобів пересування по снігу
6 Оренда сноубордів, лиж та інших засобів пересування по снігу
На гірку із санчатами
7 На гірку із санчатами
З гірки катаються і на надувних кругах
8 З гірки катаються і на надувних кругах
На горі людно і весело
9 На горі людно і весело
А з гори відкриваються рідкісні для Криму засніжені краєвиди
10 А з гори відкриваються рідкісні для Криму засніжені краєвиди
Море і пляжі звідси лише у кількох кілометрах&hellip;
11 Море і пляжі звідси лише у кількох кілометрах…
Чи нижче, тим менше снігу
12 Чи нижче, тим менше снігу
На верхівці гори Бедене-Кир (в перекладі &ndash; Перепелина гора) видніються величезні білі напівсфери. Ці ковпаки захищають антени радіолокаційних станцій від сильних вітрів
13 На верхівці гори Бедене-Кир (в перекладі – Перепелина гора) видніються величезні білі напівсфери. Ці ковпаки захищають антени радіолокаційних станцій від сильних вітрів
Піднятися вгору можна і підйомником
14 Піднятися вгору можна і підйомником
Весь час чергують рятувальники&nbsp;
15 Весь час чергують рятувальники 
Після розваг на природі і легкий перекус &ndash; смачний обід
16 Після розваг на природі і легкий перекус – смачний обід
Кримські гори рідко вкриваються снігом повністю
17 Кримські гори рідко вкриваються снігом повністю
Далеко внизу &mdash; висота Ай-Петрі 1234 метри, видніється Ялта і Ведмідь-гора. Там температура +7 і після Нового року майже щодня йде дощ&nbsp;
18 Далеко внизу — висота Ай-Петрі 1234 метри, видніється Ялта і Ведмідь-гора. Там температура +7 і після Нового року майже щодня йде дощ 

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