Засніжене плато Ай-Петрі: прогулянка «зимовою казкою» — фото

На початку року на плато Ай-Петрі випав сніг, і сотні кримчан на автомобілях вирушили на гору, аби покататися на лижах, сноубордах, санях та щоби просто побувати у «сніговій казці».



На півострові у перші дні 2020 року йдуть дощі і встановилась плюсова температура, а на засніженому плато ніби потрапляєш в інший світ.



Кореспондент Крим.Реалії піднявся на Ай-Петрі і відзняв все на фото.