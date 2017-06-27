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27 Червень 2017, Київ 22:42
Фотогалереї
Фоторепортаж: у Бахчисараї продовжують відзначати Ораза-байрам
27 Червень 2017, 22:09
Крим.Реалії
В окупованому Росією Крим, у Бахчисараї, кримські татари продовжують святкувати Ораза-байрам. У цей день мусульмани здійснюють святкову ритуальну молитву, одягають кращий одяг, готують традиційні страви, а після накривають столи.
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