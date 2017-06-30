Фоторепортаж: навчання ВМС під Маріуполем

На військовому полігоні під Маріуполем пройшли артилерійські навчання підрозділи морської охорони ВМС України. Легенда навчань – знищення плавзасобів десанту противника. Під час навчань артилеристи відпрацьовували навички розгортання знарядь, наведення і поразки цілей в акваторії Азовського моря. Вогонь по умовному противнику вели з гаубиць «Гіацинт» калібром 152 міліметри. Снаряд вагою 46 кілограмів здатний уразити ціль на відстані майже 30 кілометрів. Озброєння такого калібру нині відведено від лінії фронту на Донбасі.