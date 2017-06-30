Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
30 Червень 2017, Київ 20:22
Фотогалереї

Фоторепортаж: навчання ВМС під Маріуполем

На військовому полігоні під Маріуполем пройшли артилерійські навчання підрозділи морської охорони ВМС України. Легенда навчань – знищення плавзасобів десанту противника. Під час навчань артилеристи відпрацьовували навички розгортання знарядь, наведення і поразки цілей в акваторії Азовського моря. Вогонь по умовному противнику вели з гаубиць «Гіацинт» калібром 152 міліметри. Снаряд вагою 46 кілограмів здатний уразити ціль на відстані майже 30 кілометрів. Озброєння такого калібру нині відведено від лінії фронту на Донбасі.
Перед стрільбами військові готуються до заряджання гармати
1

Перед стрільбами військові готуються до заряджання гармати

Вага кожного снаряда &ndash; 46 кілограмів, калібр &ndash; 152 міліметри, а дальність стрільби близько 30 кілометрів
2

Вага кожного снаряда – 46 кілограмів, калібр – 152 міліметри, а дальність стрільби близько 30 кілометрів

По команді командира батареї розрахунок заряджає гаубицю &laquo;Гіацинт&raquo; снарядом
3

По команді командира батареї розрахунок заряджає гаубицю «Гіацинт» снарядом

Кожен в гарматному розрахунку виконує будь-яку задачу: від розвантаження і підготовки снарядів до наведення гармати на ціль
4

Кожен в гарматному розрахунку виконує будь-яку задачу: від розвантаження і підготовки снарядів до наведення гармати на ціль

Військові вражають ціль &ndash; умовний плавзасіб противника в Азовському морі
5

Військові вражають ціль – умовний плавзасіб противника в Азовському морі

Від професіоналізму навідника залежить точне попадання снаряда в ціль
6

Від професіоналізму навідника залежить точне попадання снаряда в ціль

Вміння точно стріляти є одним із базових навичок артилериста, кажуть військові
7

Вміння точно стріляти є одним із базових навичок артилериста, кажуть військові

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG