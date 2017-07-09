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09 Липень 2017, Київ 11:49
Фотогалереї

Фотогалерея: Лавандове «море» в Криму

На початку липня поле поблизу села Тургенівка Бахчисарайського району набуває пурпурових відтінків – цвіте лаванда. Рослина вперше з'явилася в 1813 році в Нікітському ботанічному саду. Вирощувати її у промислових масштабах почали з 1928 року. Застосовували у косметичній сфері.

Лавандове поле під Бахчисараєм займає територію в 125 гектарів і є найбільшим в Європі. У 2013 році тут заснували перший сільський фестиваль «Гірська лаванда». Травники представляли косметичну продукцію, а пасічники продавали мед. Зараз на лавандові поля можна замовити туристичну екскурсію.
Лаванда цвіте з середини червня і до кінця липня
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Лаванда цвіте з середини червня і до кінця липня

У Криму рослина з&#39;явилася на початку 19 століття
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У Криму рослина з'явилася на початку 19 століття

Використовувати її у промислових масштабах почали у 20-му столітті
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Використовувати її у промислових масштабах почали у 20-му столітті

Масло з цієї рослини використовують у косметології, парфумерії та медицині
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Масло з цієї рослини використовують у косметології, парфумерії та медицині

Лавандове поле в Тургенівці Бахчисарайського району &ndash; найбільше в Європі
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Лавандове поле в Тургенівці Бахчисарайського району – найбільше в Європі

У період цвітіння лаванди кримчани й туристи роблять фотографії та насолоджуються запахом рослини
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У період цвітіння лаванди кримчани й туристи роблять фотографії та насолоджуються запахом рослини

Чотири роки тому в Тургенівці проводили сільський фестиваль &laquo;Гірська лаванда&raquo;
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Чотири роки тому в Тургенівці проводили сільський фестиваль «Гірська лаванда»

Зараз сюди можна замовити екскурсію
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Зараз сюди можна замовити екскурсію

Лавандові поля Криму іноді порівнюють з французькою Шампанью або Провансом
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Лавандові поля Криму іноді порівнюють з французькою Шампанью або Провансом

По завершенні цвітіння лаванда користується попитом на місцевих ринках
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По завершенні цвітіння лаванда користується попитом на місцевих ринках

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