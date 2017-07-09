На початку липня поле поблизу села Тургенівка Бахчисарайського району набуває пурпурових відтінків – цвіте лаванда. Рослина вперше з'явилася в 1813 році в Нікітському ботанічному саду. Вирощувати її у промислових масштабах почали з 1928 року. Застосовували у косметичній сфері.



Лавандове поле під Бахчисараєм займає територію в 125 гектарів і є найбільшим в Європі. У 2013 році тут заснували перший сільський фестиваль «Гірська лаванда». Травники представляли косметичну продукцію, а пасічники продавали мед. Зараз на лавандові поля можна замовити туристичну екскурсію.