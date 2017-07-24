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24 Липень 2017, Київ 20:16
Фотогалереї

Фоторепортаж: Під посольством Італії в Києві вимагали звільнити військового Марківа

Під стінами посольства Італії в Україні активісти вимагали звільнення українського військового Віталія Марківа, затриманого в Італії за звинуваченням в убивстві італійського фоторепортера на Донбасі. В акції взяли участь близько 20 осіб, вони тримали банер з вимогою звільнити Віталія Марківа. 4 липня в Італії суд міста Павія мав обирати запобіжний захід для бійця української Нацгвардії Віталія Марківа, який воював у добровольчому батальйоні імені Кульчицького. У ніч з 30 червня на 1 липня в італійському місті Болонья його арештували за підозрою у вбивстві. Італійські силовики звинувачують Марківа в тому, що в 2014 році він вів мінометний обстріл передмістя Слов’янська на Донеччині, яке тоді контролювали бойовики, внаслідок чого загинув італійський журналіст Андреа Роккеллі.
Під стінами посольства Італії в Україні активісти вимагали звільнення українського військового Віталія Марківа, затриманого в Італії за звинуваченням в убивстві італійського фоторепортера Андреа Роккеллі на Донбасі
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Під стінами посольства Італії в Україні активісти вимагали звільнення українського військового Віталія Марківа, затриманого в Італії за звинуваченням в убивстві італійського фоторепортера Андреа Роккеллі на Донбасі

Напис на плакаті: &laquo;Вимагаємо неупередженого розслідування&raquo;
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Напис на плакаті: «Вимагаємо неупередженого розслідування»

В акції взяли участь близько 20 осіб, вони тримали банер з вимогою звільнити Віталія Марківа
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В акції взяли участь близько 20 осіб, вони тримали банер з вимогою звільнити Віталія Марківа

Напис на плакаті: &laquo;Росія &ndash; ворог Європи&raquo;
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Напис на плакаті: «Росія – ворог Європи»

Учасники акції палили фаєри і вигукували &laquo;Свободу Віталію Марківу&raquo;
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Учасники акції палили фаєри і вигукували «Свободу Віталію Марківу»

Звернення із закликом звільнити українського військового Віталія Марківа передали представнику посольства Італії
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Звернення із закликом звільнити українського військового Віталія Марківа передали представнику посольства Італії

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