Фоторепортаж: Під посольством Італії в Києві вимагали звільнити військового Марківа

Під стінами посольства Італії в Україні активісти вимагали звільнення українського військового Віталія Марківа, затриманого в Італії за звинуваченням в убивстві італійського фоторепортера на Донбасі. В акції взяли участь близько 20 осіб, вони тримали банер з вимогою звільнити Віталія Марківа. 4 липня в Італії суд міста Павія мав обирати запобіжний захід для бійця української Нацгвардії Віталія Марківа, який воював у добровольчому батальйоні імені Кульчицького. У ніч з 30 червня на 1 липня в італійському місті Болонья його арештували за підозрою у вбивстві. Італійські силовики звинувачують Марківа в тому, що в 2014 році він вів мінометний обстріл передмістя Слов’янська на Донеччині, яке тоді контролювали бойовики, внаслідок чого загинув італійський журналіст Андреа Роккеллі.