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23 Серпень 2017, Київ 23:54
Фотогалереї

Фотогалерея: «Прапори воїнів АТО»

В Національному музеї історії України у Другій світовій війні презентували новий експонат – прапор 12-го батальйону територіальної оборони «Київ», що побував у Антарктиці на українській станції «Академік Вернадський». В музеї зберігається понад 50 прапорів, які об’єднані колекцію «Прапори воїнів АТО». В Національному військово-історичному музеї України також є велика експозиція прапорів України обпалених війною. Кожен прапор має унікальну історію, для деяких «синьо – жовті» кольори – найдорожче в житті.
Прапор, яким були накриті загиблі українські військові під час транспортування. Воїни загинули 13 серпня 2014 року у селищі Новосвітлівка Луганської області. Ними були накриті бійці першого механізованого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади: капітан Віталій Бондаренко, лейтенанти Владислав Рильський та Юрій Думанський, солдат Михайло Романович. Прапор до музею передав батько Владислава Рильського.
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Прапор, яким були накриті загиблі українські військові під час транспортування. Воїни загинули 13 серпня 2014 року у селищі Новосвітлівка Луганської області. Ними були накриті бійці першого механізованого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади: капітан Віталій Бондаренко, лейтенанти Владислав Рильський та Юрій Думанський, солдат Михайло Романович. Прапор до музею передав батько Владислава Рильського.

Бійці 12-го батальйону територіальної оборони &laquo;Київ&raquo; зі своїм прапором. Зліва направо: Олександр Полудень, метеоролог та командир відділення, сержант В&rsquo;ячеслав Цветінський, боєць підрозділу Ілля Костін, В&rsquo;ячеслав Назаренко, командир 3-го взводу 1-ї роти охорони 12-го БТрО&nbsp;&laquo;Київ&raquo;.
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Бійці 12-го батальйону територіальної оборони «Київ» зі своїм прапором. Зліва направо: Олександр Полудень, метеоролог та командир відділення, сержант В’ячеслав Цветінський, боєць підрозділу Ілля Костін, В’ячеслав Назаренко, командир 3-го взводу 1-ї роти охорони 12-го БТрО «Київ».

Прапор 1-ї роти охорони 12-го БТрО &laquo;Київ&raquo; з Антарктики.
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Прапор 1-ї роти охорони 12-го БТрО «Київ» з Антарктики.

Державний прапор України з &laquo;Іловайського котла&raquo;. Прапор належав бійцю 93-ї окремої механізованої бригади Олександру Куренку. Стяг отримав в подарунок від друга, перед ротацією у зону АТО. Прапор використовувався підрозділом зенітників, в якому служив Куренко. Понівечений прапор знайшли у згорілий машині ЗІЛ під час розшуку тіл загиблих (з архіву Національного військово-історичного музею України).
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Державний прапор України з «Іловайського котла». Прапор належав бійцю 93-ї окремої механізованої бригади Олександру Куренку. Стяг отримав в подарунок від друга, перед ротацією у зону АТО. Прапор використовувався підрозділом зенітників, в якому служив Куренко. Понівечений прапор знайшли у згорілий машині ЗІЛ під час розшуку тіл загиблих (з архіву Національного військово-історичного музею України).

Прапор з відбитками дитячих долоньок &ndash;&nbsp;дитячий талісман, який подарували бійцям батальйону особливого призначення &laquo;Київ-1&raquo;, вихованці столичного дитячого садка № 474 &laquo;Україночка&raquo;.&nbsp;
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Прапор з відбитками дитячих долоньок – дитячий талісман, який подарували бійцям батальйону особливого призначення «Київ-1», вихованці столичного дитячого садка № 474 «Україночка». 

Український прапор, що висів над будівлею СБУ в Донецьку. Використовувався бойовиками як килимок для ніг. У цій же будівлі утримувалися українські полонені. Одному з бійців батальйону &laquo;Донбас&raquo; вдалося викрасти і зашити стяг у свій одяг. Після звільнення з полону, у грудні 2014 року, усі бійці розписалися на ньому (з архіву Національного військово-історичного музею України).
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Український прапор, що висів над будівлею СБУ в Донецьку. Використовувався бойовиками як килимок для ніг. У цій же будівлі утримувалися українські полонені. Одному з бійців батальйону «Донбас» вдалося викрасти і зашити стяг у свій одяг. Після звільнення з полону, у грудні 2014 року, усі бійці розписалися на ньому (з архіву Національного військово-історичного музею України).

Рештки обгорілого паспорта громадянина України, який знайшли під час розшуку тіл загиблих українських бійців в районі Іловайська (з архіву Національного військово-історичниго музею України).
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Рештки обгорілого паспорта громадянина України, який знайшли під час розшуку тіл загиблих українських бійців в районі Іловайська (з архіву Національного військово-історичниго музею України).

З Днем народження прапору України.
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З Днем народження прапору України.

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