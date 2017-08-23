Фотогалерея: «Прапори воїнів АТО»

В Національному музеї історії України у Другій світовій війні презентували новий експонат – прапор 12-го батальйону територіальної оборони «Київ», що побував у Антарктиці на українській станції «Академік Вернадський». В музеї зберігається понад 50 прапорів, які об’єднані колекцію «Прапори воїнів АТО». В Національному військово-історичному музеї України також є велика експозиція прапорів України обпалених війною. Кожен прапор має унікальну історію, для деяких «синьо – жовті» кольори – найдорожче в житті.