Фотогалерея: Парад військових і «Хода нескорених»

День Незалежності України розпочався військовим парадом в центрі Києва. Під звуки військового оркестру головною вулицею країни пройшло понад 3600 військовослужбовців. Серед них усі підрозділи військових структур України та військові з 9 країн-членів НАТО.

Під час параду президент Петро Порошенко посмертно присвоїв звання Героя України та удостоїв орденом «Золота зірка» Євгена Лоскота. Капітана, що загинув на шляху до Щастя у 2014 році. Таку ж нагороду особисто забрав лейтенант Василь Тарасюк. Після завершення офіційних подій, Хрещатиком пройшла «Хода нескорених», в якій взяли участь родини загиблих та військовополонених, учасники війни з Росією на Донбасі та волонтери.