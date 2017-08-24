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24 Серпень 2017, Київ 22:27
Фотогалереї

Фотогалерея: Парад військових і «Хода нескорених»

День Незалежності України розпочався військовим парадом в центрі Києва. Під звуки військового оркестру головною вулицею країни пройшло понад 3600 військовослужбовців. Серед них усі підрозділи військових структур України та військові з 9 країн-членів НАТО.

Під час параду президент Петро Порошенко посмертно присвоїв звання Героя України та удостоїв орденом «Золота зірка» Євгена Лоскота. Капітана, що загинув на шляху до Щастя у 2014 році. Таку ж нагороду особисто забрав лейтенант Василь Тарасюк. Після завершення офіційних подій, Хрещатиком пройшла «Хода нескорених», в якій взяли участь родини загиблих та військовополонених, учасники війни з Росією на Донбасі та волонтери.

Дівчата з військового оркестру під час військового параду в центрі Києва
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Дівчата з військового оркестру під час військового параду в центрі Києва

Офіційні гості урочистого військового параду на честь Дня Незалежності України
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Офіційні гості урочистого військового параду на честь Дня Незалежності України

Українські військові з різних підрозділів спілкуються після військового параду
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Українські військові з різних підрозділів спілкуються після військового параду

Виступ президента Петра Порошенка під час військового параду: &laquo;Найменше, чого хоче Росія, так це успішної України. Наче вона взагалі ніякої України не сприймає. І тому в кремлівських &laquo;лабораторіях&raquo; то &laquo;Новоросію&raquo; видумують, нещодавно проголосили &laquo;Малоросію&raquo;
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Виступ президента Петра Порошенка під час військового параду: «Найменше, чого хоче Росія, так це успішної України. Наче вона взагалі ніякої України не сприймає. І тому в кремлівських «лабораторіях» то «Новоросію» видумують, нещодавно проголосили «Малоросію»

Посол США в Україні&nbsp; Марі Йованович і міністр оборони США Джеймс Маттіс&nbsp; перед початком військового параду до Дня Незалежності України
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Посол США в Україні  Марі Йованович і міністр оборони США Джеймс Маттіс  перед початком військового параду до Дня Незалежності України

Військові підрозділи крокують майданом Незалежності
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Військові підрозділи крокують майданом Незалежності

Курсанти ліцею імені Івана Богуна марширують під час урочистого параду
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Курсанти ліцею імені Івана Богуна марширують під час урочистого параду

Тарас Лоскот тримає нагороду свого батька &ndash; Героя України, капітана Євгена Лоскота, якого посмертно нагородили орденом &laquo;Золотої зірки&raquo;. Поряд лейтенант Василь Тарасюк, який також був удостоєний звання Героя України та нагороджений найвищою військовою нагородою
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Тарас Лоскот тримає нагороду свого батька – Героя України, капітана Євгена Лоскота, якого посмертно нагородили орденом «Золотої зірки». Поряд лейтенант Василь Тарасюк, який також був удостоєний звання Героя України та нагороджений найвищою військовою нагородою

Військові крокують Хрещатиком під час урочистостей на честь Дня Незалежності України
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Військові крокують Хрещатиком під час урочистостей на честь Дня Незалежності України

Військовий віддає честь біля меморіалу загиблих бійців на стіні Михайлівського собору&nbsp;
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Військовий віддає честь біля меморіалу загиблих бійців на стіні Михайлівського собору 

Ветерани батальйону &laquo;Донбас&raquo; під час &laquo;Ходи нескорених&raquo;
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Ветерани батальйону «Донбас» під час «Ходи нескорених»

Марш родин загиблих та військовополонених, учасників війни на Донбасі, волонтерів і капеланів &ndash; &laquo;Хода нескорених&raquo;
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Марш родин загиблих та військовополонених, учасників війни на Донбасі, волонтерів і капеланів – «Хода нескорених»

Автомобілі з зони бойових дій на Донбасі
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Автомобілі з зони бойових дій на Донбасі

Родичі тримають фотографії з портретами військовослужбовців, яких втратили під час війни з Росією на Донбасі
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Родичі тримають фотографії з портретами військовослужбовців, яких втратили під час війни
з Росією на Донбасі

Учасники маршу &laquo;Хода нескорених&raquo; за участі родин загиблих та військовополонених, учасників війни та волонтерів
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Учасники маршу «Хода нескорених» за участі родин загиблих та військовополонених, учасників війни та волонтерів

Мати несе портрет сина під час &laquo;Ходи нескорених&raquo; біля меморіалу загиблих військових на стіні Михайлівського собору&nbsp;
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Мати несе портрет сина під час «Ходи нескорених» біля меморіалу загиблих військових на стіні Михайлівського собору 

Чорні запорожці&nbsp;на під час маршу &laquo;Хода нескорених&raquo;
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Чорні запорожці на під час маршу «Хода нескорених»

&laquo;Хода нескорених&raquo; йде вулицями Києва
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«Хода нескорених» йде вулицями Києва

Зустріч побратимів на головній вулиці столиці
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Зустріч побратимів на головній вулиці столиці

Біля меморіалу загиблих військових на стіні Михайлівського собору&nbsp;
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Біля меморіалу загиблих військових на стіні Михайлівського собору 

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