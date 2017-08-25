Фоторепортаж: Одеська бієнале сучасного мистецтва «Зона турбулентності»

Із 26 серпня до 30 вересня в Одесі триватиме 5-а бієнале сучасного мистецтва. Війна, як наслідок втрати людяності, каже куратор одеської бієнале, мистецтвознавець Михайло Рашковецький. У 2017 році організатори зробили цю тему однією з головних на фестивалі. Крім виставок та перформансів, у рамках фестивалю пройдуть лекції, воркшопи та обговорення. Головна локація фестивалю – Музей сучасного мистецтва Одеси. Значна частина експозиції присвячена найбільш конфліктним темам – біженці, війна, співіснування різних релігійних громад в рамках однієї країни.