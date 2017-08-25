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25 Серпень 2017, Київ 22:30
Фотогалереї

Фоторепортаж: Одеська бієнале сучасного мистецтва «Зона турбулентності»

Із 26 серпня до 30 вересня в Одесі триватиме 5-а бієнале сучасного мистецтва. Війна, як наслідок втрати людяності, каже куратор одеської бієнале, мистецтвознавець Михайло Рашковецький. У 2017 році організатори зробили цю тему однією з головних на фестивалі. Крім виставок та перформансів, у рамках фестивалю пройдуть лекції, воркшопи та обговорення. Головна локація фестивалю – Музей сучасного мистецтва Одеси. Значна частина експозиції присвячена найбільш конфліктним темам – біженці, війна, співіснування різних релігійних громад в рамках однієї країни.
На вході до музею глядачів &laquo;зустрічає&raquo; робота одеського художника Романа Громова &laquo;Рецепт реальності&raquo;. На дереві висить муляж парашутиста, який застряг на півдорозі між небом і землею. Його тягне донизу довгий список з імен та назв &ndash; там і Саакашвілі, і Забужко, і футбольні команди &laquo;Динамо&raquo; та &laquo;Шахтар&raquo;
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На вході до музею глядачів «зустрічає» робота одеського художника Романа Громова «Рецепт реальності». На дереві висить муляж парашутиста, який застряг на півдорозі між небом і землею. Його тягне донизу довгий список з імен та назв – там і Саакашвілі, і Забужко, і футбольні команди «Динамо» та «Шахтар»

Це один із арт-об&rsquo;єктів серії &laquo;Одисея Донбас&raquo;. Ментальні карти реальних квартир, які малювали переселенці з непідконтрольних територій і таким чином робили зі своїх спогадів матеріальні об&rsquo;єкти. Через війну їм довелося залишити домівки і більшість із 2 мільйонів вимушених переселенців можуть лише згадувати, як вони виглядають. Глядачам пропонується зняти взуття і пройтись повз квартири, подивитися на реальні артефакти. Наприклад, старий телефон, вазу чи шахи
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Це один із арт-об’єктів серії «Одисея Донбас». Ментальні карти реальних квартир, які малювали переселенці з непідконтрольних територій і таким чином робили зі своїх спогадів матеріальні об’єкти. Через війну їм довелося залишити домівки і більшість із 2 мільйонів вимушених переселенців можуть лише згадувати, як вони виглядають. Глядачам пропонується зняти взуття і пройтись повз квартири, подивитися на реальні артефакти. Наприклад, старий телефон, вазу чи шахи

Аудіо-гід голосом одного з авторів проекту, Віктора Засипкіна, розповість історію цієї квартири. Всього в рамках проекту намальовано 15 ментальних карт, 15 квартир з Луганська, Сніжного, Горлівки та інших міст окупованої частини Донбасу. Проект реалізується за підтримки Hubs of History, Фундації сучасного мистецтва (CSM), Карітас Одеса та інших організацій
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Аудіо-гід голосом одного з авторів проекту, Віктора Засипкіна, розповість історію цієї квартири. Всього в рамках проекту намальовано 15 ментальних карт, 15 квартир з Луганська, Сніжного, Горлівки та інших міст окупованої частини Донбасу. Проект реалізується за підтримки Hubs of History, Фундації сучасного мистецтва (CSM), Карітас Одеса та інших організацій

Робота &laquo;Розсіяні історії&raquo; турецького художника Айдина Сєчкіна присвячена біженцям. Силуети &ndash; це образи власників, чиї історії перервані чи розсіяні. Для виготовлення об&rsquo;єктів Сєчкін використав взуття та шнурки, деякі з яких зібрав у районі Сур, турецького міста Діярбакир. Район дуже серйозно постраждав у 2015 році під час бойових зіткнень турецької армії та курдських бойовиків. Решту речей Сєчкін знайшов серед останків біженців на турецькому узбережжі Егейського моря.
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Робота «Розсіяні історії» турецького художника Айдина Сєчкіна присвячена біженцям. Силуети – це образи власників, чиї історії перервані чи розсіяні. Для виготовлення об’єктів Сєчкін використав взуття та шнурки, деякі з яких зібрав у районі Сур, турецького міста Діярбакир. Район дуже серйозно постраждав у 2015 році під час бойових зіткнень турецької армії та курдських бойовиків. Решту речей Сєчкін знайшов серед останків біженців на турецькому узбережжі Егейського моря.

Куратор бієнале Михайло Рашковецький демонструє роботу &laquo;Єдність&raquo; художника з Боснії та Герцеговини Меліхи Тепаріч. Це зображення католицької Мадонни на тлі арабської в&rsquo;язі. Робота виконана в 2016 році. &nbsp;
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Куратор бієнале Михайло Рашковецький демонструє роботу «Єдність» художника з Боснії та Герцеговини Меліхи Тепаріч. Це зображення католицької Мадонни на тлі арабської в’язі. Робота виконана в 2016 році.  

Італійська художниця Емілія Персеніко малює та створює об&rsquo;єкти, присвячені домашньому насильству. &laquo;Ця проблема є усюди, &ndash; каже вона. &ndash; І в Італії, і в Сполучених Штатах, і в Україні&raquo;.
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Італійська художниця Емілія Персеніко малює та створює об’єкти, присвячені домашньому насильству. «Ця проблема є усюди, – каже вона. – І в Італії, і в Сполучених Штатах, і в Україні».

Хорватський фотограф Боян Мрдженович представив на бієналі серію &laquo;Майбутнє&raquo;. Кілька років він фотографував закинуті магазини радянських часів. Мережа працювала на території усієї колишньої Югославії, до складу якої входила і Хорватія, але припинила своє існування після війни за незалежність і відмови від системи соціалістичної економіки. Будівлі стоять пустими, каже Мрдженович.
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Хорватський фотограф Боян Мрдженович представив на бієналі серію «Майбутнє». Кілька років він фотографував закинуті магазини радянських часів. Мережа працювала на території усієї колишньої Югославії, до складу якої входила і Хорватія, але припинила своє існування після війни за незалежність і відмови від системи соціалістичної економіки. Будівлі стоять пустими, каже Мрдженович.

Один з відвідувачів оглядає серію робот &laquo;Ну її на**й, ту війну&raquo; Оксани Брюховецької. Художниця проілюстровала спогади учасника АТО, який їхав разом із нею у вагоні потяга. &laquo;Я не все запам&rsquo;ятала з того, що він говорив. Якісь уривки, шматки, що яскраво відбилися в моїй пам&rsquo;яті, я спробувала намалювати. В якийсь момент він вигукнув &laquo;Ну її на х**й, ту війну!&raquo;, &ndash; пише художниця в анотації до робіт.
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Один з відвідувачів оглядає серію робот «Ну її на**й, ту війну» Оксани Брюховецької. Художниця проілюстровала спогади учасника АТО, який їхав разом із нею у вагоні потяга. «Я не все запам’ятала з того, що він говорив. Якісь уривки, шматки, що яскраво відбилися в моїй пам’яті, я спробувала намалювати. В якийсь момент він вигукнув «Ну її на х**й, ту війну!», – пише художниця в анотації до робіт.

Робота &laquo;Спірний м&rsquo;яч України&raquo; іспанського художнього дуету Llobet&amp;Pons. Згідно із первинним задумом, глядачі мали б кидати м&rsquo;яч в баскетбольне кільце на тлі Росії чи на тлі Євросоюзу. Проте пізніше від цієї ідеї відмовилися &ndash; важко було б зрозуміти, який вибір символізує м&rsquo;яч, яким фактично будуть бити по тій чи іншій стороні, жартує Рашковецький.
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Робота «Спірний м’яч України» іспанського художнього дуету Llobet&Pons. Згідно із первинним задумом, глядачі мали б кидати м’яч в баскетбольне кільце на тлі Росії чи на тлі Євросоюзу. Проте пізніше від цієї ідеї відмовилися – важко було б зрозуміти, який вибір символізує м’яч, яким фактично будуть бити по тій чи іншій стороні, жартує Рашковецький.

Аеропорт &laquo;Донецьк&raquo;, як його побачив після запеклих боїв німецький фотограф Херберт Рометч. Фотографія 2015 року.
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Аеропорт «Донецьк», як його побачив після запеклих боїв німецький фотограф Херберт Рометч. Фотографія 2015 року.

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