Фотогалерея: Фестиваль раритетного транспорту в Києві

У Києві на території Державного музею авіації відкрився фестиваль раритетної техніки Old Car Land 2017, який триватиме до 1 жовтня.



Відвідувачі побачать, на чому їздила верхівка СРСР та нацистської Німеччини, автомобілі виробництва США різних років і всю лінійку радянського автопрому. Шанувальники мотоциклетної техніки вподобають електричні моторолери в корпусах вінтажної техніки. Крім того, на фестивалі представлена техніка Збройних сил України.