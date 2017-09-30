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30 Вересень 2017, Київ 18:56
Фотогалереї

Фотогалерея: Фестиваль раритетного транспорту в Києві

У Києві на території Державного музею авіації відкрився фестиваль раритетної техніки Old Car Land 2017, який триватиме до 1 жовтня.

Відвідувачі побачать, на чому їздила верхівка СРСР та нацистської Німеччини, автомобілі виробництва США різних років і всю лінійку радянського автопрому. Шанувальники мотоциклетної техніки вподобають електричні моторолери в корпусах вінтажної техніки. Крім того, на фестивалі представлена техніка Збройних сил України.
Радянська &laquo;Чайка&raquo; майже готова бути бетмобілем
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Радянська «Чайка» майже готова бути бетмобілем

В кожного свої лімузини&nbsp;
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В кожного свої лімузини 

Радянський броневик 30-х років&nbsp;
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Радянський броневик 30-х років 

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Класика німецького автопрому: Mercedes-Benz-190SL 1958 року і Opel Admiral 1938 року
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Класика німецького автопрому: Mercedes-Benz-190SL 1958 року і Opel Admiral 1938 року

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ГАЗ-М-20 &laquo;Побєда&raquo;. Перший масовий післявоєнний автомобіль і перший радянський, що, окрім серійного номера, має і власне ім&rsquo;я&nbsp;
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ГАЗ-М-20 «Побєда». Перший масовий післявоєнний автомобіль і перший радянський, що, окрім серійного номера, має і власне ім’я 

Вперше представлена репліка Morgan Runabout 1909 року з електро двигуном
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Вперше представлена репліка Morgan Runabout 1909 року з електро двигуном

Радіатор американського De Soto 1939 року&nbsp;
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Радіатор американського De Soto 1939 року 

Авто для найменших водіїв
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Авто для найменших водіїв

Обшитий металом вантажний автомобіль, який в 2014 році в бойових цілях використовув батальйон &laquo;Азов&raquo;
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Обшитий металом вантажний автомобіль, який в 2014 році в бойових цілях використовув батальйон «Азов»

Моторолер і винищувач &laquo;Міг 29&raquo;
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Моторолер і винищувач «Міг 29»

Чехословацька &laquo;Ява&raquo;, мрія радянської молоді 70-х&ndash;80-х років&nbsp;
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Чехословацька «Ява», мрія радянської молоді 70-х–80-х років 

Атрибут водіїв 20-х років
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Атрибут водіїв 20-х років

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