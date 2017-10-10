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10 Жовтень 2017, Київ 22:33
Фотогалереї

Фоторепортаж: виставка до річниці створення УПА

У Національному музеї історії України у Другій світовій війні відкрилася виставка «За край і волю, за нації долю!», яка присвячена 75-й річниці створення Української повстанської армії. Виставка складається з п’яти експозиційних розділів та однойменного музейного науково-документального книжкового видання. Серед представлених матеріалів – унікальний архів Андрія Михалевича, одного з провідних діячів повстанського руху на Волині, документи УПА, матеріали зі слідчої документації НКВС УРСР та інше.
Керівник музею Іван Ковальчук під час презентації проекту
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Керівник музею Іван Ковальчук під час презентації проекту

&laquo;Молитва за Україну&raquo; невідомого повстанця. 1942-1944 роки
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«Молитва за Україну» невідомого повстанця. 1942-1944 роки

Гвинтівка бійців УПА і фото бійців із особистих справ НКВС УРСР&nbsp;
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Гвинтівка бійців УПА і фото бійців із особистих справ НКВС УРСР 

Бідон, у якому повстанці ховали документи
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Бідон, у якому повстанці ховали документи

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Схема &laquo;Штаб УПА малого краю&raquo;. 1944 рік. Зі слідчої документації НКВС УРСР
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Схема «Штаб УПА малого краю». 1944 рік. Зі слідчої документації НКВС УРСР

Пропагандистські листівки головної команди УПА до представників різних національностей у складі добровольчих частин Вермахту, до бійців Червоної армії та радянських партизанських формувань. Липень 1943 року
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Пропагандистські листівки головної команди УПА до представників різних національностей у складі добровольчих частин Вермахту, до бійців Червоної армії та радянських партизанських формувань. Липень 1943 року

Присяга вояка УПА 1944 року
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Присяга вояка УПА 1944 року

В експозиції розміщено 25 комплексів вояків УПА &ndash; представників різних національностей, різних регіонів України
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В експозиції розміщено 25 комплексів вояків УПА – представників різних національностей, різних регіонів України

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Прізвища загиблих бійців УПА&nbsp; &nbsp;
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Прізвища загиблих бійців УПА 
 

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