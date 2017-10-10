Фоторепортаж: виставка до річниці створення УПА

У Національному музеї історії України у Другій світовій війні відкрилася виставка «За край і волю, за нації долю!», яка присвячена 75-й річниці створення Української повстанської армії. Виставка складається з п’яти експозиційних розділів та однойменного музейного науково-документального книжкового видання. Серед представлених матеріалів – унікальний архів Андрія Михалевича, одного з провідних діячів повстанського руху на Волині, документи УПА, матеріали зі слідчої документації НКВС УРСР та інше.