Фоторепортаж: «Весільна Україна»

В експозиції відтворили головні етапи весільного обряду, відвідувачам покажуть, чим прикрашали оселю, що ставили на стіл, як вбиралися наречені та багато-багато іншого. Крім окремих тематичних зон, на експозиції представленні унікальні весільні вінки та вбрання, а також колекція намиста з натурального каміння. Вишукані аксесуари можна буде приміряти і сфoтографуватися на згадку в спеціально облаштованій фотозоні. Довершуватиме атмосферу серія картин, написаних з чорно-білих весільних фотографій минулих століть. На полотнах – молоді з дружками в традиційних народних строях.