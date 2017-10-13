Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
13 Жовтень 2017, Київ 22:43
Фотогалереї

Фоторепортаж: «Весільна Україна»

В експозиції відтворили головні етапи весільного обряду, відвідувачам покажуть, чим прикрашали оселю, що ставили на стіл, як вбиралися наречені та багато-багато іншого. Крім окремих тематичних зон, на експозиції представленні унікальні весільні вінки та вбрання, а також колекція намиста з натурального каміння. Вишукані аксесуари можна буде приміряти і сфoтографуватися на згадку в спеціально облаштованій фотозоні. Довершуватиме атмосферу серія картин, написаних з чорно-білих весільних фотографій минулих століть. На полотнах – молоді з дружками в традиційних народних строях.
1
Впродовж вікової історії кожна деталь весільного одягу освячувалась колективною народною традицією. Вона мала служити одній високій меті &ndash; захистити подружжя від лихих сил, забезпечити молодим щасливе майбутнє, показати на людях їхню чесність у житті та вправність у роботі, а значить &ndash; засвідчити їхню зрілість і готовність до створення власної сім&#39;ї
2

Впродовж вікової історії кожна деталь весільного одягу освячувалась колективною народною традицією. Вона мала служити одній високій меті – захистити подружжя від лихих сил, забезпечити молодим щасливе майбутнє, показати на людях їхню чесність у житті та вправність у роботі, а значить – засвідчити їхню зрілість і готовність до створення власної сім'ї

Старі весільні фотографїї&nbsp;
3

Старі весільні фотографїї 

Весільний стіл з традиційним короваєм, шишками та калачем, прикрашений барвінком та калиною. У центрі зали &ndash; Весільне дерево, яке символізує продовження роду, створення нової родини
4

Весільний стіл з традиційним короваєм, шишками та калачем, прикрашений барвінком та калиною. У центрі зали – Весільне дерево, яке символізує продовження роду, створення нової родини

Весільний коровай використовувався при вчиненні важливих дій, як благословення молодої пари, покриття нареченої, з&#39;єднання родів. Його оздоблювали виробами з тіста: шишками, голубками, жайворонками, квіточками, колосками
5

Весільний коровай використовувався при вчиненні важливих дій, як благословення молодої пари, покриття нареченої, з'єднання родів. Його оздоблювали виробами з тіста: шишками, голубками, жайворонками, квіточками, колосками

Всіх гостей вітав гурт &laquo;Рожаниця&raquo; з автентичними весільними піснями&nbsp;
6

Всіх гостей вітав гурт «Рожаниця» з автентичними весільними піснями 

Намисто &ndash; найпоширеніша жіноча нагрудним прикраса, різна за матеріалом, кольором та формою.&nbsp;Найбільш цінним було намисто з коралів, бурштину, перлів, гранатів, скла, смальти
7

Намисто – найпоширеніша жіноча нагрудним прикраса, різна за матеріалом, кольором та формою. Найбільш цінним було намисто з коралів, бурштину, перлів, гранатів, скла, смальти

8
Починалося весілля сватанням, коли старости від молодого йшли до батьків обранки укладати попередню угоду про шлюб
9

Починалося весілля сватанням, коли старости від молодого йшли до батьків обранки укладати попередню угоду про шлюб

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG