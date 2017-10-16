Фоторепортаж: #WalkForFreedom у Києві

Акція #WalkForFreedom із нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми вчетверте відбулася в Україні. Декілька сотень активістів зібралися в центрі Києва, щоб привернути увагу до проблем рабства у XXІ столітті. Активісти пройшли мовчазною ходою центральними вулицями міста, тримаючи в руках чорні парасолі, плакати, на їхніх обличчях були пов’язані шарфи з іменами постраждалих від рабства. За даними Міжнародної організації праці, понад 40 мільйонів людей у 2016 році стали жертвами сучасного рабства.