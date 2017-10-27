Фоторепортаж: ветерани війни на Донбасі повернулися з Марафону морської піхоти в США

До Києва з Вашингтона повернулися ветерани, які брали участь в 42-му Марафоні морської піхоти. В аеропорту «Бориспіль» на переможців чекали рідні, друзі та волонтери. Усього 10 ветеранів війни на Донбасі взяли участь у 42-му Марафоні морських піхотинців у Сполучених Штатах. П'ятеро з них пробігли 10 кілометрів, ще п'ятеро здолали 42 кілометри за менш як шість годин. І це при тому, що всі учасники української команди на війні отримали тяжкі поранення. Загалом у змаганні взяли участь 27 тисяч ветеранів різних війн із усього світу. Медалей марафон не передбачає.