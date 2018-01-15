Фоторепортаж: фестиваль Маланок з індіанцями та клоунами

У Чернівцях відбувся фольклорно-етнографічний фестиваль Маланок. Велетенські інсталяції та учасники в яскравих костюмах пройшли центром міста.

Фестиваль Маланок, який вже сьомий раз проходить в Чернівцях, давно вже став більш, ніж просто дбайливо збережена етнічна традиція. Окрім овчин, одягнених навиворіт, і парубків, з нарум'яненими щоками в дівочих нарядах, і страшних козячих масок, цього року були представлені костюми діснеївських героїв, індіанців та клоунів. Завершився фестиваль обранням переможців, яких обирали через інтернет-голосування.