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16 Січень 2018, Київ 03:00
Фотогалереї

Фоторепортаж: фестиваль Маланок з індіанцями та клоунами

У Чернівцях відбувся фольклорно-етнографічний фестиваль Маланок. Велетенські інсталяції та учасники в яскравих костюмах пройшли центром міста.
Фестиваль Маланок, який вже сьомий раз проходить в Чернівцях, давно вже став більш, ніж просто дбайливо збережена етнічна традиція. Окрім овчин, одягнених навиворіт, і парубків, з нарум'яненими щоками в дівочих нарядах, і страшних козячих масок, цього року були представлені костюми діснеївських героїв, індіанців та клоунів. Завершився фестиваль обранням переможців, яких обирали через інтернет-голосування.
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