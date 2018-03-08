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Хто перетворює Закарпаття на «нестабільний» регіон? | Ранкова Свобода. Частина 3
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ТОП новини
08 Березень 2018, Київ 11:30
Фотогалереї
Фоторепортаж: квітковий бум у Києві напередодні 8 березня
08 Березень 2018, 08:00
Сергій Нужненко
У Києві напередодні 8 березня справжній квітковий ажіотаж. Заклопотані кияни обирають для своїх жінок, співробітниць,подруг універсальний подарунок – квіти.
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