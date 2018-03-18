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18 Березень 2018, Київ 13:00
Фотогалереї

Фоторепортаж: Путін у вушанці та ведмідь з горілкою – у Києві протестують проти виборів у Росії

Проти виборів російського президента 18 березня у Києві влаштували акцію протесту. Під стінами посольства Росії встановили «золотий» пам'ятник Володимиру Путіну та одягнули на нього шапку-вушанку. Святкували «відкриття» монументу ведмідь з балалайкою та молодик у ватному костюмі, відзначали символічним питтям горілки.

Окрім того, з біотуалета активісти зробили «кабінку для голосування».

Від ранку підступи до посольства Росії перекриті. 16 березня Міністерство внутрішніх справ України заявило, що 18 березня, в день проведення в Росії президентських виборів, на територію російських дипломатичних представництв в Україні (посольства в Києві, генеральних консульств у Львові, Одесі і Харкові) громадяни Росії допускатися не будуть, за винятком осіб із дипломатичним статусом. У Росії у відповідь звинуватили Україну в «порушенні міжнародних зобов’язань і міжнародного права» і навіть у «втручанні у внутрішні справи Росії».
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