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21 Квітень 2018, Київ 13:21
Фотогалереї

Фоторепортаж: Один квітневий день на Трухановому острові

Після аж, так би мовити «чотирьох місяців» зими, з огляду на холодний березень, стовпчики термометра нарешті досягли позначки понад 20°C. Пропонуємо подивитися один день із життя Труханового острова української столиці у фотогалереї Радіо Свобода
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