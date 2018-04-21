Фоторепортаж: Один квітневий день на Трухановому острові

Після аж, так би мовити «чотирьох місяців» зими, з огляду на холодний березень, стовпчики термометра нарешті досягли позначки понад 20°C. Пропонуємо подивитися один день із життя Труханового острова української столиці у фотогалереї Радіо Свобода