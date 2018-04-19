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19 Квітень 2018, Київ 19:21
Фотогалереї

Фоторепортаж: в Ужгороді зацвіли кілька тисяч сакур

На Закарпатті розпочалося масове цвітіння сакур. Найбільше дерев – в Ужгороді, тут упродовж століття висадили кілька тисяч сакур, за останні два роки – майже дві сотні. Сезон цвітіння збігся із початком щорічного свята Сакура-фест. Заходи, а це міжнародні танцювальні, спортивні, гастрономічні фестивалі, дні національного кіно, триватимуть аж до 5 травня. Поки що під сакурами масово влаштовують фотосесії самі ужгородці. Але вже в найближчі вихідні тут очікують гостей з усієї України. Щоб застерегти від нищення дерев, волонтери роздають туристам та закарпатцям наліпки із закликом «Сокоти сакури» («бережи» – ред.).
Цього тижня розпочинається щорічне свято Сакура-фест. Улюблена пора для селфі та фотосесій
1 Цього тижня розпочинається щорічне свято Сакура-фест. Улюблена пора для селфі та фотосесій
Сакури не мають запаху і не дають плодів, але викликають радість та задоволення
2 Сакури не мають запаху і не дають плодів, але викликають радість та задоволення
У ці дні закарпатці масово змінюють &laquo;аватарки&raquo; у соцмережах
3 У ці дні закарпатці масово змінюють «аватарки» у соцмережах
Старі розлогі дерева можна зустріти майже у всіх зелених зонах міста
4 Старі розлогі дерева можна зустріти майже у всіх зелених зонах міста
Триває цвітіння сакур близько двох тижнів, після цього місто засипає рожевими пелюстками
5 Триває цвітіння сакур близько двох тижнів, після цього місто засипає рожевими пелюстками
За останні два роки в Ужгороді висадили майже дві сотні сакур.&nbsp;Сакурам же на центральних вулицях Ужгорода майже сотня років
6 За останні два роки в Ужгороді висадили майже дві сотні сакур. Сакурам же на центральних вулицях Ужгорода майже сотня років

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