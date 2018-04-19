Фоторепортаж: в Ужгороді зацвіли кілька тисяч сакур

На Закарпатті розпочалося масове цвітіння сакур. Найбільше дерев – в Ужгороді, тут упродовж століття висадили кілька тисяч сакур, за останні два роки – майже дві сотні. Сезон цвітіння збігся із початком щорічного свята Сакура-фест. Заходи, а це міжнародні танцювальні, спортивні, гастрономічні фестивалі, дні національного кіно, триватимуть аж до 5 травня. Поки що під сакурами масово влаштовують фотосесії самі ужгородці. Але вже в найближчі вихідні тут очікують гостей з усієї України. Щоб застерегти від нищення дерев, волонтери роздають туристам та закарпатцям наліпки із закликом «Сокоти сакури» («бережи» – ред.).