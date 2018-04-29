Фоторепортаж: У Києві відбулася акція на підтримку Савченко

На майдані Незалежності в Києві відбулася акція на підтримку народного депутата Надії Савченко, яка заарештована за підозрою в підготовці теракту.



У березні суд арештував її до 20 травня.



За даними Генпрокуратури, народний депутат була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Правоохоронці стверджують, що вони планували теракт, ціллю якого мала стати Верховна Рада. Савченко і Рубан це заперечують.