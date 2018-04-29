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29 Квітень 2018, Київ 19:53
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Фоторепортаж: У Києві відбулася акція на підтримку Савченко

На майдані Незалежності в Києві відбулася акція на підтримку народного депутата Надії Савченко, яка заарештована за підозрою в підготовці теракту.

У березні суд арештував її до 20 травня.

За даними Генпрокуратури, народний депутат була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Правоохоронці стверджують, що вони планували теракт, ціллю якого мала стати Верховна Рада. Савченко і Рубан це заперечують.
У заході взяли участь кілька десятків людей
1 У заході взяли участь кілька десятків людей
Віра Савченко заявила, що її сестра продовжує голодування в ізоляторі. Вона розповіла, що стан здоров&rsquo;я Надії Савченко погіршується
2 Віра Савченко заявила, що її сестра продовжує голодування в ізоляторі. Вона розповіла, що стан здоров’я Надії Савченко погіршується
Народному депутату інкримінують злочини, передбачені статтями: &laquo;дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади&raquo;, &laquo;готування до злочину&raquo;, &laquo;вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією&raquo;, &laquo;посягання на життя державного чи громадського діяча&raquo;, &laquo;терористичний акт&raquo;, &laquo;створення терористичної групи чи терористичної організації&raquo;, &laquo;незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами&raquo;
3 Народному депутату інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами»
На акції була також присутня мама Надії Савченко Марія
4 На акції була також присутня мама Надії Савченко Марія
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